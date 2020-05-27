منظمة الصحة العالمية تعلن عن بؤرتين جديدتين لفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي، الثلاثاء، إن الأمريكتين أصبحتا البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في الوقت الذي تكهنت فيه دراسة أمريكية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

وقالت كاريسا إتيان المديرة الإقليمية للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية ورئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية في لقاء عبر الفيديو "لم يحن الوقت حتى تخفف الدول القيود".

وسجلت الأمريكتان أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 143 ألف وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يتسبب به الفيروس ويصيب الجهاز التنفسي.

وقالت إتيان إن أمريكا اللاتينية تجاوزت أوربا والولايات المتحدة في العدد اليومي لحالات الإصابة.

أسابيع "قاسية للغاية"

وقالت إتيان "منطقتنا أصبحت بؤرة انتشار جائحة كوفيد-19" فيما حذر مدراء آخرون بمنظمة الصحة للبدان الأمريكية من أن أسابيع "قاسية للغاية" ستحل على المنطقة وأن البرازيل أمامها طريق طويل قبل أن تشهد نهاية الجائحة.

ومن بين ما يقلق مسؤولي منظمة الصحة العالمية أيضا تسارع وتيرة التفشي في بيرو وتشيلي والسلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا.

وبعدما أصبحت البرازيل صاحبة أعلى معدل يومي للوفيات بالعالم، أمس الإثنين، حذرت دراسة لجامعة واشنطن من احتمال أن يقفز إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمسة أمثاله ويصل إلى 125 ألفا في أوائل أغسطس/آب المقبل.

وتزامنت توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن مع دعوات يعارضها الرئيس البرازيلي لفرض إجراءات العزل العام.

وكتب الدكتور كريستوفر موراي مدير المعهد "يجب على البرازيل أن تحذو حذو ووهان في الصين، فضلا عن إيطاليا وإسبانيا ونيويورك من خلال تطبيق الأوامر الرسمية والتدابير للسيطرة على وباء سريع الحركة والحد من انتشار فيروس كورونا".

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى نحو 24 ألفا (رويترز)

350 ألف وفاة عالميا

وتخطت حصيلة وفيات كورونا حول العالم حاجز الـ350 ألفا، حسب معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

ووفق معطيات الموقع، مساء الثلاثاء، ارتفع عدد وفيات الفيروس في العالم إلى 350 ألفا و345، فيما إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و650 ألفا.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات بمئة ألف و411، تليها بريطانيا بـ37 ألفا و48، ثم إيطاليا بـ32 ألفا و955.

وحلت فرنسا رابعا بحصيلة بلغت 32 ألفا و955، تبعتها إسبانيا بـ27 ألفا و117، ثم البرازيل بـ23 ألفا و622.

وأظهرت معطيات الموقع ذاته، شفاء مليونين و415 ألفا من المرض، فيما ما يزال مليونين و885 ألفا و517 يتلقون العلاج.