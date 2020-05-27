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سياسة

مصر تدرس خطة إعادة فتح المساجد الأسبوع المقبل

مسجد السيدة زينب بالقاهرة مغلق بسبب كورونا
مسجد السيدة زينب بالقاهرة مغلق بسبب كورونا
27/5/2020

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات بشأن تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن إعادة فتح المساجد في مصر بعد إغلاقها ضمن إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب شكري الجندي في تصريحات متلفزة، إن "وزارة الأوقاف أعدت خطة رائعة وأتوقع بنسبة كبيرة أن يوافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ونصلي الجمعة بعد القادمة في المساجد".

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أعلن أن الوزارة أعدت خطة لإعادة فتح المساجد، بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر.

وأضاف أن الوزارة "أعددنا خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل".

ووجه وزير الأوقاف باتخاذ ما يلزم لتحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، وذلك استعدادا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما وجه بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، مشيراً إلى وجود 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى البلاد.

وقبل شهرين، قررت الأوقاف إغلاق المساجد والزوايا بالتنسيق مع وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا، لكنها سمحت بإقامة صلاتي التراويح والعيد في عدد من المساجد مقتصرة على عدد قليل جدًا من المصلين الذين ألزمتهم بارتداء الكمامات، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

ويشار إلى أن العديد من الدول الغربية والإسلامية قد سمحت بعودة الصلاة في المساجد، ضمن إجراءاتها لتخفيف حظر الإغلاق الذي فرضته لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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