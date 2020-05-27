لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الأربعاء 27 مايو/أيار

حتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و756 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 355 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و476 ألفا، حسب موقع "ورلدميتر".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم 27 من مايو/آيار 2020.

أمريكا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100 ألف و686، إثر تسجيل 839 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أظهرت المعطيات على موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس في العالم، تسجيل الولايات المتحدة 20 ألفا و481 إصابة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و728 ألفًا و964 حالة.

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 480 ألف شخص.

أجرت البلاد حتى الأربعاء نحو 15 مليون و550 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.

تجاوزت إصابات كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، 373 ألفا ، توفي منهم أكثر من 29 ألفا .

تلي نيويورك في الإصابات، ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 157 ألف إصابة، وإلينوي بأكثر من 113 ألف حالة.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 16 ألفاً و397، دون تسجيل وفيات جديدة.

سجلت الوزارة تعافي 113 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفا و570 ، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

لم تسجل إسرائيل وفيات جديدة بكورونا اليوم، لتستقر حصيلة الوفيات عند 281.

في سياق متصل، فتحت المطاعم والمقاهي والمسابح في إسرائيل أبوابها، منذ صباح الأربعاء، في إطار تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي للحد من تفشي الوباء، بحسب قناة "كان" الرسمية.

الأسبوع الماضي صادقت الحكومة الإسرائيلية على تسهيلات جديدة في نظام الطوارئ في ظل انخفاض عدد المصابين وتسجيل نسبة شفاء مرتفعة.

إيطاليا

أعلنت إيطاليا ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 33 ألفا و72، إثر تسجيل 117 حالة.

أوضحت إدارة الدفاع المدني، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 231 ألفا و139، إثر تسجيل 584 حالة.

بينما بلغ عدد المتعافين 147 ألفا و101، إثر تماثل ألفين و443 للشفاء.

لفت البيان إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 505، من 521 الثلاثاء.

أجرت إيطاليا حتى الأربعاء، 3 ملايين و607 آلاف و251 اختبارا للكشف عن الفيروس.

فرنسا

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 28 ألفا و596، إثر تسجيل 66 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في بيان الأربعاء، أنه جرى تسجيل 191 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات 220 ألفا و148.

أوضحت أن 15 ألفا و680 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 1501 في وحدات العناية المركزة.

أكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 66 ألفًا و584، بعد تماثل 705 مصابين للشفاء، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

في سياق متصل، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على استخدام تطبيق في الهواتف الذكية، يهدف إلى التعقب الرقمي للمصابين بكورونا والأشخاص الذين يحتكون معهم.

بناءً عليه سيتمكن أي شخص اعتبارا من نهاية الأسبوع من تحميل تطبيق "ستوب كوفيد" على هاتفه.

بريطانيا

قال مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة إن الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفا و460.

في حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.

إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

لم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية فيما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقا لأرقام الوزارة.

حذرت الحكومة من أن البيانات قد تشهد تقلبا خلال الأيام المقبلة لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة.

دول عربية

في مصر أعلنت وزارة الصحة في بيان، وفاة 19 وإصابة 910 حالات (أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد)، وشفاء 178، وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجلة في مصر، حتى الأربعاء، بلغ 19 ألفا و666 من ضمنها 816 وفاة و5 آلاف 205 حالات شفاء.

في موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و24 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضح مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 292 بينها 16 وفاة و15 حالة تعاف.

في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاتين و883 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 389 مصابا، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و969، بينها 255 وفاة، و16 ألفا و 371 حالة تعاف.

في المغرب رصدت وزارة الصحة 24 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 97 مصابا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وأشارت الوزارة في بيان، إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 7 آلاف و601، بينها 202 حالات وفاة، و4 آلاف و978 حالة تعاف.

في الصومال، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 13 إصابة إضافة إلى تعافي 12 مريضا، وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفا و731، بينها 67 وفاة، و265 حالة تعاف.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، 14 وفاة، وألف و815 إصابة، وألفا و572 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 78 ألفا و541، بينها 425 وفاة، و51 ألفا و22 حالة تعاف.

في لبنان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 21 إصابة، و73 حالة تعاف، وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفع إلى ألف و161، بينها 26 وفاة، و692 حالة تعاف.

في ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، إنه جرى تسجيل إصابتين، دون وفيات، وأوضح أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 79، بينها 3 وفيات، و40 حالة تعاف.

قالت وزارة الصحة القطرية إنها سجلت حالتي وفاة، وألف و740 إصابة بالفيروس، إضافة إلى ألف و439 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 48 ألفا و947، بينها 30 وفاة، و13 ألفا و283 حالة تعاف.

في الكويت، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات و692 إصابة بكورونا، إضافة إلى 640 حالة شفاء من الفيروس، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 23 ألفا و267، بينها 175 وفاة، و7 آلاف و946 حالات تعاف.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة لوافد يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يعاني من أمراض وظروف صحية كامنة، وأوضحت في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و366، بينها 15 وفاة، و4 آلاف و938 حالة تعاف.

في السودان، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 14 وفاة و170 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 85 من الفيروس، وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 4 آلاف و146؛ بينها 184 وفاة، و588 حالة تعاف.

في سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس لديها إلى 38، وأضافت الوزارة في بيان لاحق، أنها رصدت أيضا 255 إصابة بالفيروس، مشيرةً أن إجمالي الإصابات بلغ 8 آلاف و373؛ بينها 38 وفاة وألفان و177 حالة تعاف.

في تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية، رصد 10 حالات شفاء من الفيروس، دون تسجيل أي وفيات أو إصابات جديدة، وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات استقر عند ألف و51؛ بينها 48 وفاة، و929 حالة تعاف.

في فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 5 إصابات بكورونا، وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن عدد المصابين ارتفع إلى 613، بما فيها القدس والضفة وغزة، وبينها 5 وفاة ضمن الحصيلة الإجمالية 179 إصابة غير مؤكدة بالقدس؛ حيث تمنع إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية من العمل بالمدينة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص في القطاع بفيروس كورونا.

قالت الوزارة في بيان صحفي: "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة، توفي من بينهم حالة واحدة (امرأة) وتعافي 18 حالة".

وزارة الصحة في قطاع غزة: "لا زالت 42 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".

إيران

سجلت إيران 56 وفاة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و564 حالة.

قال متحدث وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 141 ألفا و591، إثر تسجيل ألفين و80 إصابة.

أوضح أن ألفين و551 شخصا من إجمالي المصابين حالتهم الصحية حرجة.

لفت إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 111 ألفا و176، مضيفا أن عدد اختبارات كورونا بلغ 856 ألفا و546 حتى الأربعاء.

اليمن

قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية، في نشرتها اليومية عبر "تويتر"، إنها سجلت 4 وفيات رفعت الحصيلة إلى 53، وأضافت اللجنة أنها رصدت أيضا 6 إصابات تشمل 3 في شبوة (جنوب) و3 في محافظة تعز (جنوب غرب).

بذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا المسجلة في البلاد منذ 10 أبريل/ نيسان، في مناطق الحكومة والحوثيين إلى 256؛ بينها 53 وفاة و10 حالات تعاف.

كان الحوثيون أعلنوا تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

المكسيك

سجلت المكسيك أعلى حصيلة يومية في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وفقاً لمعطيات وزارة الصحة المكسيكية، بخصوص إحصائيات الفيروس في آخر 24 ساعة، سجلت 501 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و134.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 74 ألفا و560، إثر تشخيص 3 آلاف و455 إصابة جديدة.

هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الوفيات حاجز الـ500 إذ سجلت الرقم الأعلى السابق بتاريخ 23 مايو/ أيار، بواقع 479 حالة وفاة.

البرازيل

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البرازيل إلى 24 ألفًا و512 حالة إثر تسجيل 1039 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

جاء ذلك وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، أشارت فيها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 391 ألفًا و222، بعد تسجل 16 ألفًا و 324 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

تجهيز مدافن في البرزايل

السويد

السلطات الصحية في السويد تعلن تسجيل 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4220

أفريقيا