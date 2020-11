"لا أستطيع التنفس".. اللحظات الأخيرة لرجل أسود قتلته الشرطة الأمريكية (فيديو)

فصل أربعة من عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بسبب وفاة رجل أسود، بعد أن تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه الرجل وهو يتم الضغط على عنقه أثناء اعتقاله.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شوهد شرطي يضع ركبته على عنق رجل يتلوى على الأرض.

وتوفي الرجل، الاثنين، بينما كان ضابط شرطة في مينيابوليس يطرحه على الأرض ويضع ركبته على عنقه لحوالي 8 دقائق.

هكذا وضع الشرطي الأبيض ركبته على رقبة المواطن الأمريكي الأسود حتى مات مختنقاً في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا. قتلٌ مع سبق الإصرار والتعمّد والوحشيّة#أمريكا_العنصريّة pic.twitter.com/Zset6aheuR — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) May 26, 2020

وقال الرجل بينما كان الشرطي يضغط بركبته على عنقه لدقائق: "لا أستطيع التنفس.. لا أستطيع التنفس!".

ويُظهر مقطع فيديو للحادث أن ضابط شرطة أبيض يطرح رجلًا أسودا مثبتًا على الأرض بجوار الإطار الخلفي لسيارته الدورية واضعا ركبته على عنق الرجل، والرجل يصيح: أرجوك، أرجوك ، أرجوك ، لا أستطيع التنفس" ، يطلب الرجل. "معدتي تؤلمني. رقبتي تؤلمني. أرجوكِ أرجوكِ. لا أستطيع التنفس.

وبدا أن الرجل فقد الوعي بينما ظل الشرطي يضغط بركبته على عنقه وصرخ المارة في الشرطي لكي يتوقف عن ذلك.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8 — Atlantide (@Atlantide4world) May 26, 2020

وقال عمدة مينابوليس، جاكوب فراي الثلاثاء في تغريدة عبر تويتر، إنه تم فصل أربعة شرطيين تورطوا في ذلك الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية يدعى جورج فلويد، وهو في الأربعينيات من العمر.

أنفه ينزف

وحث المواطنون الضابط على النزول من فوق الرجل، قائلين: أنت توقف تنفسه الآن، هل تعتقد أن هذا رائع؟"، "أنفه ينزف. انظر إلى أنفه!"، والضابط لا يتزحزح لحوالي 8 دقائق قبل وصول المسعفين ووضع الرجل على نقالة.

وقال أحد الأشخاص الذين سجلوا الحادث: "بدا الرجل ميتاً بالفعل حتى قبل وصول سيارة الإسعاف إلى هناك. كان يحاول بوضوح إخبارهم أنه لا يستطيع التنفس، وتجاهلوه".

Minneapolis police officer pinning down this man by the neck with his knee…the man subsequently died. This is why #AmyCooper's false reporting is so serious…pic.twitter.com/3DxnlecJ0m — Michael Morgan (@mikewhoatv) May 26, 2020

قتل مروع

وقال محامي عائلة المتوفى بنيامين كرومب في بيان: "شاهدنا جميعًا القتل المروع لجورج فلويد في شريط فيديو بينما توسل الشهود لضابط الشرطة لأخذه إلى سيارة الشرطة والنزول من عنقه. هذا الاستخدام المسيء والمفرط واللاإنساني للقوة كلف حياة رجل كان محتجزًا من قبل الشرطة لاستجوابه عن تهمة غير عنيفة ".

وأضاف كرومب: "سنسعى لتحقيق العدالة لعائلة جورج فلويد، حيث نطالب بإجابات من قسم شرطة مينيابوليس". "كم عدد الوفيات من السود سيموتون حتى ينتهي التمييز العنصري والاستهتار بحياة السود من قبل الشرطة".

واندلعت احتجاجات على قتل المواطن الأمريكي، على يد الشرطة، وثقتها مواقع التواصل الاجتماعي بينما تحاول الشرطة فض الاحتجاجات وتفريق المحتجين الغاضبين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

Tear gas fired at protesters, angry at the death of unarmed George Floyd, who was pinned down by a policeman in Minnesota, UShttps://t.co/Konj3lFIjt pic.twitter.com/AlP6Gvnsj5 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 27, 2020

وقالت شرطة مينيابوليس في بيان أمس الثلاثاء إن الضباط تلقوا بلاغ عن تزوير، ووجدوا المشتبه به في سيارته. وقالت الشرطة إنه خرج من السيارة عندما أُمر بذلك، ولكن بعد ذلك قاوم الضباط.

وقال البيان ان "الضباط تمكنوا من ادخال المشتبه به في الأغلال إلا أنه كان يعاني طبيا".

وأضاف البيان"استدعى الضباط سيارة إسعاف. وتم نقله إلى مركز مقاطعة هينيبين الطبي حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير."