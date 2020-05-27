كورونا يحصد أرواح 3 أشقاء في مصر وشاب يستغيث: أنا بموت (فيديو)

انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحمل استغاثات المواطنين في المحافظات المختلفة، شاكين الإهمال الطبي لمرضى كورونا في مصر، ذلك الوباء الذي يحصد الأرواح كل يوم.

ففي بورسعيد نشر مصاب كورونا بمستشفى المبرة استغاثة قائلا "أنا بموت ومش عايز منكم إلا الدعوة"، شاكيًا الإهمال وعدم العلاج.