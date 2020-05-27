كورونا يحصد أرواح 3 أشقاء في مصر وشاب يستغيث: أنا بموت (فيديو)

انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحمل استغاثات المواطنين في المحافظات المختلفة، شاكين الإهمال الطبي لمرضى كورونا في مصر، ذلك الوباء الذي يحصد الأرواح كل يوم.
ففي بورسعيد نشر مصاب كورونا بمستشفى المبرة استغاثة قائلا "أنا بموت ومش عايز منكم إلا الدعوة"، شاكيًا الإهمال وعدم العلاج.
غياب الأطباء خوفا من انتشار العدوى بعد إصابة طبيب بـ #الكورونا بمستشفى الزقازيق الجامعي.. الناس في المستشفى تستغيث هنموت بالكورونا ومحدش هنا!
هذه هي المعايير والحرفية العالمية التي يدير بها #السيسي الأزمة👇 pic.twitter.com/xc1tAXpt2N
— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) May 27, 2020
وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتسائل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟
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