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سياسة

كورونا يحصد أرواح 3 أشقاء في مصر وشاب يستغيث: أنا بموت (فيديو)

استغاثة شاب مصري مصاب بكورونا
استغاثة شاب مصري مصاب بكورونا
27/5/2020

انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحمل استغاثات المواطنين في المحافظات المختلفة، شاكين الإهمال الطبي لمرضى كورونا في مصر، ذلك الوباء الذي يحصد الأرواح كل يوم.

ففي بورسعيد نشر مصاب كورونا بمستشفى المبرة استغاثة قائلا "أنا بموت ومش عايز منكم إلا الدعوة"، شاكيًا الإهمال وعدم العلاج.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز  الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتسائل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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