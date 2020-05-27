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كورونا: تركيا تصدّر أكثر من ألف جهاز تنفس اصطناعي محلي

أجهزة تنفس اصطناعي (أرشيفية)
أجهزة تنفس اصطناعي (أرشيفية)
27/5/2020

أعلنت تركيا أنها صدّرت ما يزيد عن ألف جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع، مخصص لوحدات العناية المركزة، والتي قامت بتطويره وإنتاجه خلال فترة قياسية.

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الأربعاء، في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع تشاوري وتقييمي نظمته غرفة الصناعة في ولاية قيصري، إلى أن تركيا سطرت قصة نجاح من خلال الأداء الذي أظهرته منذ بداية وباء فيروس كورونا حول العالم، وقامت بتفعيل العديد من المشاريع في هذا الصدد.

وقال إن بلاده تمكنت خلال فترة قياسية من إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز العناية المركزة، والتي عانت دول العالم مشاكل في تلبيتها خلال أزمة كورونا.

وأضاف: "قمنا لغاية اليوم بتصدير أكثر من ألف جهاز تنفس اصطناعي لمراكز العناية المركزة، ونقوم بمشاريع ريادية في مجال اللقاح والدواء بقيادة توبيتاك (مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية)".

وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (الأناضول)

وأضحت أجهزة التنفس الصناعي داخل غرف العناية المركزة، حاجة ملحة للقطاع الصحي، بعد تفشي فيروس كورونا على مستوى عالمي

ووجهت تركيا كوادرها المحلية للبدء بالإنتاج المتسلسل لأجهزة التنفس الاصطناعي بالاعتماد على إمكانياتها الوطنية، في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وبعد أن دخلت الأجهزة فعلياً خط الإنتاج في أبريل/ نيسان الماضي، وجرت عليها الاختبارات اللازمة أظهرت تفوقاً واضحاً على مثيلاتها المستوردة من الخارج بحسب آراء أطباء قاموا باستخدامها في المستشفيات.

وأعلنت تركيا، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 121 ألفا و507، إثر تسجيل 1492 حالة شفاء جديدة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 158 ألفا و762، إثر تسجيل 948 حالة جديدة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 28 حالة وفاة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و397.

وأجرت الوزارة 19 ألفا و853 اختبار كورونا، لترتفع الحصيلة إلى مليون و873 ألفا و607.

وتراجع أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 739، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 338.

وعالميا تجاوز عدد المصابين بكورونا حتى مساء الأربعاء 5 ملايين و722 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 353 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و457 ألفا، حسب موقع "ورلدميتر".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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