فظائع جديدة.. صور تكشف حرق جيش ميانمار منازل لمسلمي الروهينيغيا

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، صورا ملتقطة عبر أقمار صناعية، تظهر احتراق أكثر من 200 منزل نتيجة هجوم جيش ميانمار على قرية لمسلمي الروهينيغيا بإقليم أراكان (راخين).

وأظهرت الصور احتراق أكثر من 200 منزل في قرية ليت كار بأراكان، جراء هجوم الجيش في 16 مايو/أيار الجاري.

وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، أن قوات الجيش الميانماري عمدت إلى إحراق المنازل في القرية، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية حدوث حريق واسع النطاق فيها.

“#Myanmar’s gov't should not leave investigation of this incident to the military, which has repeatedly covered up atrocities and exonerated its troops. To ensure a credible investigation, @MyanmarSC & @MOFAMyanmar should request UN assistance” says @hrw https://t.co/pjoAmCRThV pic.twitter.com/POmNGr6qF3

— Phil Robertson (@Reaproy) May 26, 2020