شاهد: سخرية من محمد رمضان بسبب نجم "لاكاسا دي بابل".. ما القصة؟

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، الأربعاء، لحالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره فيديو عن تهنئة ممثل إسباني شهير له، ليتبين بعد ذلك أنه "مدفوعة الأجر"

بدأت القصة بعدما نشر رمضان مقطع فيديو لرسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ32 مرسلة من الممثل الإسباني إنريكي أرسي​، نجم مسلسل لا كاسا دي بابل" ​La Casa De Papel".

ونشر رمضان الفيديو على موقع تويتر ويظهر فيه أرسي وهو يقول له: "محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل ومميز وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما وأن أعمل معك مستقبلا".

وعلق رمضان علي الفيديو قائلا :"رساله جميلة من الممثل انريكي ارسى اللي لعب دور ارتورو رومان في المسلسل العالمي money heist .. شكرا يا صديقى".

وفور نشر الفيديو كشف بعض نشطاء مواقع التواصل أن أسفل الفيديو يوجد لوجو لموقع starzly وهو موقع خاص بشراء المعايدات من بعض الفنانين في جميع أنحاء العالم مقابل مبالغ مالية بأسعار متفاوتة على حسب نجومية الشخص الذي تقوم باختياره، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم المحلية.

ثواني بس يا جماعة، الفيديو ده عليه لوجو starzly والي ميعرفهوش ف ده موقع بتدفع فيه فلوس وبتختار نجم معين يبعتلك تهنئة بعيد ميلادك، يعني رمضان دفع او حد دفعله علشان يتعمل الفيديو ده 😅 https://t.co/Z0O10RBOFL — Amgad H Alghonimy (@amgadalghonimy) May 27, 2020

وبعد تداول قصة الفيديو على مواقع التواصل ونشره في صحف محلية، قام محمد رمضان بحذف الفيديو ثم رفع نفس الفيديو لكن بدون لوجو موقع شراء المعايدات.

رساله جميله من الممثل الإسباني Enrique Arce

اللي لعب دور Arturo Román

في المسلسل العالمي money heist #lacasadepapel

ارسلي هذا الفيديو صديقي الموزع العالمي @RedOne_Official

Thank you bro 🙏🏽♥️ pic.twitter.com/m8inOMi9RK — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) May 27, 2020

https://twitter.com/llillysworldx/status/1265730377819324416?ref_src=twsrc%5Etfw

محمد رمضان نزل فيديو للممثل الأسباني Enrique Arce على أساس إنه عارفه بقى وكدا وهو ولا يعرفه ولا نيلة والموضوع كله إن في أبلكيشن اسمه Cameo عليه مشاهير كتير وأنت بتدفع عشان حد منهم يعملك فيديو باسمك يهنيك بعيد ميلاد أو يشجعك أو أيًا كانت الرسالة اللي أنت عايزاه وده مقابل ١٥٠ دولار — bellissima ⚘ (@sematullah_h) May 27, 2020

محمد رمضان دايما مفضوح وغشاش ودافع فلوس علشان ونسى يشيل لوجو الموقع 😂😂@Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/JGXQzQCmZ9 — Ahmed Fathy (@AhmedFa46894156) May 27, 2020