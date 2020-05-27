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تعيين أول قاضية محجبة في بريطانيا

"رافيا أرشد" أول مسلمة محجبة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد
"رافيا أرشد" أول مسلمة محجبة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد
27/5/2020

عينت السلطات البريطانية، "رافيا أرشد"، قاضية في منطقة "ميدلاندز" بإنجلترا، لتصبح أول مسلمة محجبة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وبحسب ما أوردته قناة "بي بي سي"، الأربعاء، فإن "أرشد" تسلمت رسالة تعيينها في المنصب، الأسبوع الماضي.

ونقلت القناة عن أرشد قولها، إنها كسرت "الصورة النمطية" لدى الكثيرين عن القضاة في بلادها.

وأضافت: "وصولي إلى هذه النقطة استغرق بعض الوقت، لكنني ممتنة"، مشيرة إلى أن "نجاحها بمثابة نجاح لكل شخص من أصول مختلفة".

ولفتت إلى أنها "تلقت الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من رجال ونساء، بينهن محجبات أعربن عن اعتقادهن بأنهن لن يتمكن من أن يصبحن محاميات، فما بالك بتولي منصب قاض؟".

وتبلغ "أرشد" من العمر 40 عاما، وعملت في مجال المحاماة أكثر من 17 سنة.
وقالت أرشد في حوار مع صحيفة مترو البريطانية "أدرك أن هذا المنصب أكبر مني، ولا يتعلق فقط بي. إنه مهم لجميع النساء، وليس النساء المسلمات فحسب، ولكنه مهم بشكل خاص للنساء المسلمات".

وأوضحت أنها كانت في صغرها تخشى أن انتماءها للطبقة العاملة ولأقلية عرقية سيكون عاملا يسهم في استبعادها من هذه المهنة، مضيفة أنها تأمل أن يكون منصبها منبرا "لضمان إسماع صوت التنوع".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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