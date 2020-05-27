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سياسة|الولايات المتحدة

بعد خلافه مع تويتر.. ترمب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
27/5/2020

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء ب"تنظيم" و"إغلاق" منصات التواصل الاجتماعي بعدما اتهمه موقع تويتر الثلاثاء بنشر معلومات كاذبة عبر تغريدتين "لا أساس لهما من الصحة".

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الرئيس ترمب، هدد شركات وسائل الإعلام الاجتماعية بتنظيم جديد أو حتى إغلاق بعد أن انتقل تويتر لإضافة تدقيق الحقائق إلى اثنين من تغريداته. 

وقالت " لا يستطيع الرئيس تنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي من جانب واحد".

وقال ترمب، في تغريدة -ولم يذكر أي المنصات  يقصد- "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على الأصوات المحافظة.. سنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل".

وأضاف الرئيس الأمريكي"نظفوا فعلكم الآن !!!!".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتهم تويتر بالتدخّل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة، بعد إدراجه تغريدتين لترمب في خانة التغريدات المضلّلة.

وفي تحرك هو الأول من نوعه، حثّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة ودحضها مدققون.

المنصة المفضلة

وقال ترمب في تغريدة على منصّته المفضّلة للتواصل مع العالم إنّ "تويتر يتدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020. وأضاف "تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!".

وأتى هجوم الرئيس الجمهوري على تويتر بعدما أضاف الموقع إلى اثنتين من تغريداته عبارة "تحقّقوا من الوقائع"، في خطوة غير مسبوقة تجاه ترمب.

وحث الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، القراء على "تقصي الحقائق حول الاقتراع بالبريد"، ووجههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول المزاعم قام بتجميعها موظفو تويتر.

كان ترمب، الذي لديه أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على تويتر، قال في تغريدات في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الاقتراع بالبريد سينطوي على "احتيال إلى حد بعيد" وسيؤدي إلى "انتخابات مزورة". 

كما خص بالذكر حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن هذه القضية، على الرغم من أن الولاية ليست الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد. 

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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