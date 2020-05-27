المغرب: توقيف الممثل رفيق بوبكر بتهمة "الإساءة للإسلام" (فيديو)

وضعت السلطات المغربية الممثل رفيق بوبكر قيد "الحراسة النظرية"(التوقيف المؤقت) أمس الثلاثاء بسبب "الإساءة للإسلام"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عامين، وفق ما أعلنته الشرطة.

ويتهم رفيق بوبكر (47 عامًا) بأنّه نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية، ويسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات"، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ممثل مغربي مشهور يثير ضجة..

رفيق بوبكر أمام القضاء بسبب فيديو اتُّهم بالإساءة فيه للمسجد ولشعائر دينية. pic.twitter.com/vdIUiRukG2 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 27, 2020

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم إلى الأئمة، ويدعو إلى الوضوء بـ"الويسكي والفودكا"، ويفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية.

ويظهر إلى جانبه مديرو واحدة من صفحات موقع فيسبوك المحلية، مسماة "لابيرو" ومصممة لتكون بمثابة "حانة افتراضية" يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر.

واعتذر الممثل عن الكلمات "غير اللائقة" من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق أنستغرام، يتحدث فيه عن ارتكابه "خطأ"، مضيفًا أنه لم يكن "واعيًا" وأنه كان يرمي "فقط إلى المزاح".

اعتذار رفيق بوبكر… لگاع المغاربة.. من طنجة لگويرة.. pic.twitter.com/cnUi6MMyUA — 🌿Said damci🌿 (@saidamci25) May 26, 2020

من بعد ما استهزاء بالصلاة، رفيق بوبكر كيعتذر وكيطلب السماحة ، قال بأنه لم يكن في وعيه و أنه مسلم أباً عن جد. pic.twitter.com/2WrhssuXQq — الجوهري محمد |ELJAOUHARI (@el_jaouhari92) May 26, 2020

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنّها تلقت شكاوى "ووشايات من مواطنين عدة ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها".

وضع الممثل رفيق بوبكر تحت تدابير الحراسة النظرية بسبب إساءته للدين الإسلامي. فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للممثل المغربي رفيق بوبكر pic.twitter.com/mUapIrwdfG — Israë Mamouni (@IsraeMamouni) May 26, 2020

استمعت لفيديو رفيق بوبكر… والحقيقة انه شيء مقزز للغاية.

نعم اعتذر وكان سكران لكنه تحدث بقول كريه وكلام فيه سب وشتم وسخرية صريحة من الدين والمسجد والائمة..

لم نتاخر حين قام احدهم بتكفير الناس وطلبنا بمحاسبته وكذلك يجب محاسبة هؤلاء.

حرية الراي شيء والتبرهيش شيء اخر.

👎 pic.twitter.com/KlefMz9spM — Anas (@anas_freevoice) May 26, 2020

https://twitter.com/sam_elasri/status/1265456047755591681?ref_src=twsrc%5Etfw

الاستهزاء بالدين اصبح شي حاجة عادية بالزاف فهاد الزمان السؤال هو واش هادوك اللي معا رفيق بوبكر مغاربة او اجانب مابغيتش نقول مسلمين حيت بعيدين كل البعد عن الاسلام … — عمران عمور 🧙‍♂️ 🎩 (@3imr_n) May 26, 2020

وظهرت زوجة الممثل المغربي في مقطع فيديو آخر تعتذر للشعب المغربي عن سلوك زوجها المشين، وتطلب منهم الصفح عنه والتماس العذر، والدعاء له بالتوبة والعودة إلى الطريق القويم.

https://twitter.com/Pssktch/status/1265386434199986183?ref_src=twsrc%5Etfw

ووضع الممثل قيد "الحراسة النظرية" في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي بهدف "الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي"، وفق البيان.

وسبق لبوبكر أن لعب أدوارًا في بعض من أبرز الانتاجات السينمائية المغربية، من بينها "ملائكة الشيطان" و"قسم رقم 8″.

ويواجه بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين و/أو دفع غرامة بقيمة تتراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 -18500 يورو)، طبقًا للبند 267 من القانون الجنائي المغربي.