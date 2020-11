اختبار "لعاب" للكشف عن كورونا.. وتحذير من خطر الفيروس مع الحَر

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن جائحة كورونا تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.

وحضّت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أنه وعلى سبيل المثال، إذا كان الجلوس في مكان عام مكيف ومغلق فكرة جيدة في حال حدوث موجة حر، فإنه يتعارض مع توصيات الصحة العامة المرتبطة بالوباء.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس كاب، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف، إنه يتوقع أن يسجل الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات حرارة قياسية.

Global network of #health and #climate experts, supported by WMO, have new information series on #Heat and #COVID19: "Managing the health risks of hot weather during #coronavirus"@heathealth_info, @WHO, @NOAA, @IFRC, @RCclimate, @NRDC, @c40cities pic.twitter.com/nHjAvBLXhI

— World Meteorological Organization (@WMO) May 26, 2020