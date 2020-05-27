إعادة فتح المسجد الأقصى لاستقبال المصلين فجر الأحد (فيديو)

أعلن مدير المسجد الأقصى في القدس الشيخ عمر الكسواني، اليوم الأربعاء، إعادة فتح أبواب الحرم القدسي أمام المصلين فجر الأحد المقبل، وذلك بعد إغلاق استمر نحو شهرين بسبب فيروس كورونا.

وقال الشيخ الكسواني لوكالة فرانس برس "سيعاد فتح جميع أبواب المسجد الأقصى فجر الأحد"، مؤكدًا عدم تحديد أعمار المصلين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس قد أعلن في مارس/آذار الماضي تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة مؤقتة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب العام 1967، وتعد في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

والمسجد الأقصى أحد أبرز ثلاثة مواقع مقدّسة بالنسبة للمسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث يقولون إنه موقع المعبدين من عهد التوراة، ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

ونشر المكتب الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس صورًا ومقاطع فيديو يظهر فيها موظفو الدائرة وهم ينظفون ويعقّمون الساحات استعدادا لإعادة فتح المسجد.

وأعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في وقت سابق الأسبوع الماضي، عن تعليمات خاصة بإعادة فتح المسجد، ودعا صبري المصلين إلى وضع الكمامات الواقية وإحضار سجادة للصلاة.

وشهدت الفترة الأخيرة تخفيف السلطات الإسرائيلية للقيود المفروضة على السكان مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل نحو 17 ألف إصابة بينها 281 وفاة، وأحصت الضفة الغربية المحتلة نحو 370 إصابة، بينها حالتا وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات في قطاع غزة المحاصر 61 إصابة، فضلًا عن حالة وفاة واحدة.