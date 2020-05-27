البث الحي
سياسة

إعادة فتح المسجد الأقصى لاستقبال المصلين فجر الأحد (فيديو)

27/5/2020

أعلن مدير المسجد الأقصى في القدس الشيخ عمر الكسواني، اليوم الأربعاء، إعادة فتح أبواب الحرم القدسي أمام المصلين فجر الأحد المقبل، وذلك بعد إغلاق استمر نحو شهرين بسبب فيروس كورونا.

وقال الشيخ الكسواني لوكالة فرانس برس "سيعاد فتح جميع أبواب المسجد الأقصى فجر الأحد"، مؤكدًا عدم تحديد أعمار المصلين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس قد أعلن في مارس/آذار الماضي تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة مؤقتة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب العام 1967، وتعد في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

والمسجد الأقصى أحد أبرز ثلاثة مواقع مقدّسة بالنسبة للمسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث يقولون إنه موقع المعبدين من عهد التوراة، ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

ونشر المكتب الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس صورًا ومقاطع فيديو يظهر فيها موظفو الدائرة وهم ينظفون ويعقّمون الساحات استعدادا لإعادة فتح المسجد.

وأعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في وقت سابق الأسبوع الماضي، عن تعليمات خاصة بإعادة فتح المسجد، ودعا صبري المصلين إلى وضع الكمامات الواقية وإحضار سجادة للصلاة.

وشهدت الفترة الأخيرة تخفيف السلطات الإسرائيلية للقيود المفروضة على السكان مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل نحو 17 ألف إصابة بينها 281 وفاة، وأحصت الضفة الغربية المحتلة نحو 370 إصابة، بينها حالتا وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات في قطاع غزة المحاصر 61 إصابة، فضلًا عن حالة وفاة واحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)