وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 100 ألف

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ 100 ألف، الثلاثاء، بعد تسجيل 491 حالة جديدة.

وأظهرت معطيات على موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس في العالم، تسجيل الولايات المتحدة 19 ألفًا و734 إصابة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و708 آلاف و473 حالة.

وتراجع معدل الوفيات اليومي إلى ما دون الـ500 لأول مرة، بتسجيل 491 حالة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 100 ألف و64 وفاة.

وأشارت البيانات إلى إجراء 15 مليونا و272 ألف فحص للكشف عن كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالمياً.

وفي سياق متصل، تخطى مساء الثلاثاء، إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم المليونين و400 ألف شخص.

وأظهرت معطيات موقع "وولد ميتر" أن حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم وصلت مليونين و404 آلاف و451.

وتم تسجيل أكبر عدد من المتعافين في الولايات المتحدة بـ467 ألفا و669، تلتها إسبانيا بـ 196 ألفا و958 ثم ألمانيا 162 ألفا، والبرازيل 153 ألفا و833، وإيطاليا 144 ألفا و658، وروسيا 131 ألفا و129، وتركيا 120 ألفا و15.

وحتى مساء، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم، عتبة 5 ملايين و640 ألفا، والوفيات نحو 350 ألفا.