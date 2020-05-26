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سياسة|تونس

وفاة سبعة أشخاص وإصابة 50 بعد تناول مواد كحولية سامة في تونس

العاصمة التونسية
العاصمة التونسية
26/5/2020

توفي سبعة أشخاص وأصيب 50 آخرون تناولوا عطورا تحتوي مواد كحولية سامة في جلسة احتفاء بالعيد بجهة القيروان وسط تونس.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن من بين الضحايا الذين توفوا، الإثنين، ثلاثة أشقاء. وترجع أسباب الوفاة إلى احتواء العطور على مادة الميثانول السامة.

وقال مدير الصحة في القيروان حمدي الحذري إن أكثر من 30 أصيبوا بالتسمم الإثنين، لكن مصادر بمستشفى مدينة حاجب العيون التابعة للولاية، ذكرت لإذاعة خاصة أن عدد المصابين ارتفع لأكثر من 50.

واوضح الحذري أن 14 من المصابين تم نقلهم للعناية المركزة في مستشفيات بولايات تونس ونابل وسوسة بينما يخضع الباقون للرقابة الطبية.

كما أفاد المسؤول أن السلطات الصحية أخذت عينات من الكحول للتحليل ولتحديد السبب الرئيسي للوفاة.

وتتراوح أعمار المصابين والمتوفين بين 22 و60 عاما وكلهم من الرجال.

ويخضع المصابون إلى عمليات غسيل للكلى فيما لا يزال 4 مصابين في حالة حرجة. وقالت الإذاعة إن اثنين من المصابين تعرضا لأضرار في البصر.

وأكد محافظ القيروان محمد بورقيبة أن السلطات قامت بتوقيف مزودي هذه المادة في الجهة ويجري التحقيق معهما.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الشرطة ألقت القبض على رجل وسيدة بالمدينة يشتبه في تورطهما في بيع العطر الممزوج بمادة الميثانول للمتضررين. كما ضبطت 80 لترا من العطر لديهما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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