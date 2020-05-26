هولندا: حيوان المينك أصاب شخصين بفيروس كورونا

قالت الحكومة والسلطات الصحية في هولندا إن "حيوانات المينك" نقلت فيروس كورونا الذي أصيبت به إلى شخصين داخل البلاد في أول حالة من نوعها على الأرجح منذ ظهور الوباء.

وقالت وزيرة الزراعة كارولا شوتن في رسالة إلى البرلمان إن السلطات اكتشفت حيوانات المينك المصابة في أربع مزارع من بين 155 مزرعة بالبلاد. ويربى المينك من أجل فرائه.

وقالت الوزيرة إن خطر انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان خارج المزارع "لا يذكر"، مضيفة أن شخصا مصابا هو مصدر العدوى في ثلاث من المزارع الأربع التي رصدت بها الإصابات.

وقال جاب فان ديسل مدير معهد الصحة الهولندي إن البشر نقلوا العدوى إلى عدد قليل من القطط وحيوانات أخرى لكن انتقال المرض من المينك إلى الإنسان في هولندا أمر فريد على نحو خاص.

وفي عام 2013 صدر قانون في هولندا يحظر تربية المينك ومن المقرر أن توقف المزارع المتبقية أنشطتها في عام 2023.