ميرك الأمريكية تنضم إلى سباق تطوير لقاحات لفيروس كورونا.. ماذا ستفعل؟

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية ميرك، الثلاثاء، إبرام اتفاق استحواذ واتفاقيتي تعاون تتيح لها المشاركة في سباق تطوير لقاح وأدوية لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت ميرك إنها وافقت على شراء شركة تيميس الخاصة الموجودة في النمسا والتي تركز على تطوير اللقاحات والأدوية المعتمدة على تعديل نظام المناعة لعلاج الأمراض المعدية والسرطان.

ووصل اللقاح الذي تطوره الشركة النمساوية لمكافحة وباء كوفيد-19 إلى مرحلة ما قبل التجارب السريرية حيث من المقرر بدء هذه التجارب في وقت لاحق من العام الحالي.

ووفقا لشروط الصفقة فإن أحد فروع ميرك سيستحوذ على كامل أسهم تيميس المميزة مقابل مبلغ نقدي لم يتم الكشف عنه. وستصبح شركة تيميس فرعا مملوكا بالكامل لشركة ميرك عند اتمام الصفقة.

كانت تيميس قد أعلنت في مارس/آذار الماضي تعاونها مع معهد باستور الأوربي لأبحاث اللقاحات ومركز أبحاث اللقاحات في جامعة بيتسبرغ لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

ويحظى مشروع تطوير اللقاح بدعم مالي من تحالف مبتكرات الاستعداد للجائحة.

وقالت ميرك إنها ستشارك في مشروع تطوير لقاح لفيروس "سار-كوف-2" الذي بدأته شركة تيميس في الأساس.

كما أعلنت ميرك عن تعاون جديد مع مؤسسة الأبحاث العلمية "آي.أيه.في.آي" غير الهادفة للربح لتطوير لقاح آخر لفيروس كورونا المستجد.