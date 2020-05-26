مقتل مسؤول أمني و4 مرافقين في انفجار عبوة ناسفة شرقي اليمن

قُتل مسؤول أمني يمني و4 من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر، إن مدير أمن "شبام" بمحافظة حضرموت، العقيد صالح بن علي جابر، قُتل وأربعة من مرافقيه، بعبوة ناسفة صباح اليوم في منطقة العادي حوطة أحمد بن زين.

وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان، في تغريدة عبر تويتر تلك الأنباء، قائلًا إن "جابر قتل مع 4 من مرافقيه بعد استهدافهم بعبوة ناسفة بمديرية شبام"، دون تفاصيل أكثر.

استشهاد مدير أمن #شبام #حضرموت صالح بن علي جابر وأربعة من مرافقيه بعد استهدافهم بعبوة ناسفة في منطقة العادي حوطة احمد بن زين مديرية شبام

رحمهم الله واسكنهم الجنة واللعنة على قاتليهم pic.twitter.com/oRkaGAw3X6 — محمد قيزان (@mohgezan) May 26, 2020

وكان جابر قد تقدم في مارس/آذار الماضي ببلاغ لمدير أمن وادي حضرموت ووكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء بتعرضه لتهديد بالقتل بعد محاولته إغلاق سوق قات في إطار الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات المحلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا‏ المستجد.

وحتى الساعة 9:30 (بتوقيت غرينتش)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، و لم تصدر السلطات المحلية بمحافظة حضرموت إفادات فورية عن الموضوع.

مدير أمن #شبام سبق وان تقدم ببلاغ رسمي نتيجة التهديد الذي تعرض لهُ من جنود ومنتسبي المنطقة العسكرية الاولى وللاسف لم يلتفت اليه احد واليوم نفذ هولا المحتلين تهديدهم واغتالوا الاخ صالح عبدالله بن علي جابر ومرافية ..

الى متى الصمت والخنوع يا مشائخ ومقادمة وابناء #حضرموت؟ pic.twitter.com/eAmkim38dT — كمال النعماني (@kamal_ALNumani) May 26, 2020

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.

صورة من البلاغ الذي تقدم به العقيد صالح بن علي جابر في السابق (الجزيرة مباشر)