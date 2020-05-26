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سياسة

مصر.. محاولة تهريب جثمان ضحية كورونا والشرطة تتدخل (فيديو)

26/5/2020

كارثة شهدتها مستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية شمالي مصر، بعد محاولة أهل متوفاة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أخذ جثتها بالقوة بينما تدخلت الشرطة ومنعتهم.

وفوجئت إدارة مستشفى حميات فاقوس، بأهالي الضحية يقتحمون المستشفى ويحملون الجثمان للخروج به ودفنه بمعرفتهم، ولم تكن نتائج المسحات ظهرت بعد.

وقام الأهالي بوضع الجثمان على سيارة ربع نقل تمهيدًا لدفنه في مقابر العائلة، فتم على الفور إبلاغ الشرطة التي أعادت الجثمان إلى المستشفى لدفنه تحت إشراف الطب الوقائي، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن الجثمان يعود لمسنة عمرها 73 عاما، تعجل ذووها دفنها عقب موتها، وأخذوا جثمانها فى سيارة نصف نقل، واصفًا الواقعة بأنها "فى منتهى الخطورة وغير مبرر على الإطلاق".

وأضاف "بعد تجهيز المرأة ووضعها فى الكيس من الطب الوقائي، تأخر ت سيارة الإسعاف التى ستنقلها الأمر الذى جعل ذويها يتعجلون وأخذوه فعلاً، ووضعوه فى عربة نصف نقل.. ونحن اتصلنا بمدير الأمن، وأرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى، وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع".

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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