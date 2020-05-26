لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الثلاثاء 26 مايو/أيار

حتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم خمسة ملايين و625 ألفا، توفي منهم أكثر من 349 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و395 ألفا بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الثلاثاء.

لحظة بلحظة

اللجنة العليا للطوارىء الوطنية في اليمن تعلن وفاة 4 أشخاص وتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ الوفيات 49 والإصابات 249.

الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز100 ألف.

جامعة جونز هوبكنز: 15650 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ترفع الإجمالي إلى 1699040.

منظمة الصحة العالمية: القارتان الأمريكيتان أصبحتا بؤرة تفش لفيروس كورونا في العالم.

وزير الصحة التركي: 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 158762.

وزير الصحة التركي: 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4397.

عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم يتجاوز مليونين و400 ألف.

وزارة الصحة المصرية: 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18756 والوفيات إلى 797.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن وفاة 8 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 194 إصابة ليبلغ إجمالي الوفيات 617 والإصابات 8697.

وزارة الصحة الإيطالية تعلن وفاة 78 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 397 إصابة ليبلغ إجمالي الوفيات 32955 والإصابات 230555.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالي عدد المصابين إلى 4848.

البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 718.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 236259.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27117.

وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 37048.

وزارة الصحة في غزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 411.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 76726.

مراسل الجزيرة: السلطات الصحية في الدنمارك تعلن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 11428.

مراسل الجزيرة: تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا في السويد ليصل العدد الإجمالي إلى 4125.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 501 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل الإجمالي إلى 98223.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 19269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليصل الإجمالي إلى 1662768.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1140.

وزارة الصحة القطرية: حالتا وفاة جديدة بفيروس كورونا و1742 إصابة وتعافي 1481.

وزارة الصحة الإيرانية: 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 7508 و1787 إصابة ترفع الإجمالي إلى 139511.

المفوضية الأوربية: حصيلة التبرعات للحملة العالمية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا ارتفعت إلى 9.5 مليارات يورو.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 52 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.

وزارة الصحة المغربية: حالتا وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 67.

وزارة الصحة الإماراتية: 5 وفيات و779 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 253 وفاة و31086 إصابة.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8118.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 172.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 22575.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 23 وفاة و198 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9334 والإصابات إلى 57455.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11831.

وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله: شفاء 8 حالات من مصابي فيروس كورونا ولا إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 121.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 174 وفاة و 8915 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

باكستان: 41 وفاة بفيروس كورونا و764 إصابة خلال 24 ساعة يرفع إجمالي الوفيات إلى 1195 والإصابات إلى 57128.

واس: السلطات السعودية تعلن استمرار تعليق العمرة والزيارة واستمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

واس: السلطات السعودية تسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية كمحال الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

واس: السلطات السعودية تسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في كل المساجد باستثناء مكة المكرمة.

واس: السلطات السعودية تسمح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجوال.

واس: السعودية تعدل توقيت السماح بالتجوال في المملكة لتصبح من 6 صباحا حتى 3 بعد الظهر باستثناء مكة المكرمة.

واس: السلطات السعودية ترفع تعليق الحضور لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص.

واس: السلطات السعودية تسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية بعد اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 532 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة.

وزارة الصحة الموريتانية: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 262.