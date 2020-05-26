شاهد: قوات الوفاق الليبية تدمر "مدرعة إماراتية" جنوب طرابلس

قالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، إنها دمرت "مدرعة إماراتية" تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب طرابلس.

ونشرت صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق مقطع فيديو على صفحتها بموقع تويتر يظهر اشتعال النيران في مركبة عسكرية.

وقال المركز الإعلامي للعملية في تغريدة: "كتيبة 301 مشاة البطلة التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تُدمّر مدرعة إماراتية بمحور الخلاطات جنوب طرابلس اليوم الثلاثاء".

#عملية_بركان_الغضب: كتيبة 301 مشاة البطلة التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تُدمّر مدرعة إماراتية بمحور الخلاطات جنوب #طرابلس اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/Os2IehAf1w — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 26, 2020

أسرى من قوات حفتر

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الوفاق مصادرة آلية مسلحة وأسر15 من ميليشا حفتر في محور الخلة جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، نشره عبر فيسبوك، المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال قنونو إن "قواتنا البطلة تُسيطر على آلية مسلحة، وتقبض على 15 عنصراً من ميليشيا حفتر الإرهابية في محور الخلة".

وقبل ساعات، أعلنت قوات الوفاق أنها عززت مواقعها، واقتحمت تمركزات مهمة كانت تحتلها مليشيا حفتر في محاور جنوبي طرابلس.

وتأتي التطورات عقب نجاح قوات الحكومة الشرعية في السيطرة، خلال الأيام القليلة الماضية، على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.