روسيا: وفاة 101 من الكادر الطبي لمكافحة كورونا

قالت السلطات الروسية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 101 من الكادر الطبي قضوا بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ انتشار الوباء، في إحصاء رسمي جاء أدنى بكثير عن قائمة غير رسمية لأطباء.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء هذا العدد الرسمي من تصريحات لمسؤولة في وزارة الصحة لودميلا ليتنيكوفا خلال جلسة للبرلمان.

وأوضحت المسؤولة أن الوزارة تقوم بتعداد دقيق لعدد المعالجين الذين توفوا بالفيروس، لكنها المرة الأولى التي تعلن فيها هذه المعلومات في روسيا منذ بداية الوباء.

وثمة قائمة أخرى يعدها أطباء منذ أبريل/نيسان، أشارت، الثلاثاء، إلى وفاة 293 من الكادر الطبي بالفيروس في روسيا، البلد الثالث الأكثر تسجيلا للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا "تجاوزت" ذروة الوباء والوضع يبقى "مستقرا عموما في البلاد" التي أحصت أكثر من 362 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد بينها 3807 وفيات.