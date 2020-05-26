تضارب بشأن استخدام دواء لكورونا بعد إعلان الصحة العالمية وقف استخدامه

تضاربت مواقف الدول بشأن استخدام هيدروكسي كلوروكين بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية وقف استخدامه في التجارب السريرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فريقا مختصا بالسلامة سيراجع البيانات حول عقار هيدروكسي كلوروكين بحلول شهر يونيو/ حزيران القادم.

وأوضحت المنظمة أنه "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الضرر أو الفائدة أو عدم فائدة هيدروكسي كلوروكين بمجرد مراجعة الأدلة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات. وستتضمن هذه المراجعة بيانات من التجربة العالمية (سوليداريتي) وغيرها من التجارب الجارية، بالإضافة إلى أي أدلة منشورة حتى الآن. هذا متوقع بحلول منتصف يونيو/ حزيران".

وبدأت المنظمة قبل شهرين استخدام العقار في تجربة سريرية تشمل عدة دول بهدف التوصل إلى علاج لكوفيد-19.

لكن المنظمة قررت وقف استخدام العقار استنادا إلى مخاوف تتعلق بالأمان، بعد دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب.

ويوصف الدواء، المشتق من الكلوروكين (المستخدم لعلاج الملاريا)، لمحاربة أمراض المناعة الذاتية أو الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

وهو أحد العلاجات العديدة التي يجري اختبارها منذ بداية ظهور كورونا المستجد، ولكن استخدامه موضوع جدل حاد.

ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وآخرون هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل للمرض.

فرنسا

أعلنت هيئتان مسؤولتان عن حماية الصحة العامة في فرنسا معارضتهما استخدام هيدروكسي كلوروكين لمعالجة مرضى كوفيد-19، بعد الدراسة التي نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرموقة.

وبناء على طلب وزارة الصحة الفرنسية لإبداء الرأي، أوصى المجلس الأعلى للصحة العامة "بعدم استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد-19" خارج التجارب السريرية، سواء بمفرده أو بالتزامن مع مضاد حيوي.

كما أعلنت وكالة الأدوية الفرنسية أنها بدأت "كإجراء وقائي" بتعليق التجارب السريرية الجارية لتقييم هيدروكسي كلوروكين لدى مرضى كوفيد-19.

ويسمح باستخدام هيدروكسي كلوروكين في فرنسا، في التجارب البحثية، وفي المستشفيات للحالات الخطيرة للمصابين بكوفيد-19، بناء على قرار مجلس طبي.

وتمت المصادقة على ست عشرة تجربة في فرنسا لتقييم فعالية الدواء في علاج المرض.

الجزائر

في الجزائر، قال الدكتور بقّاط بركاني عضو في اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، إن الجزائر لا تعتزم وقف استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين، بالرغم من قرار منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور بركاني أنهم قاموا "بعلاج آلاف الحالات بهذا الدواء بكثير من النجاح إلى يومنا هذا ولم نسجّل أي أعراض غير مرغوب فيها".

وأضاف بركاني، الذي يرأس أيضا عمادة الأطباء أنه لم يتم تسجيل "أي وفاة مرتبطة باستخدام كلوروكين".

وقررت الجزائر منذ نهاية مارس/ آذار الماضي استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين مع المضاد الحيوي أزيتروميسين، لعلاج كل من يتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويرى بركاني أن الدراسة التي نشرت في مجلة (ذي لانسيت) "تثير الغموض" لأنها "كما يبدو، تتعلّق بالحالات الخطرة التي لا ينفعها هيدروكسي كلوروكين".

وأوضح أنه "ما يلاحظ أن استخدام دواء كلوروكين في دول عربية وأفريقية كان فعالا عند اتخاذ الاحتياطات اللازمة".