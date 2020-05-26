النتائج في يوليو.. نوفافاكس تبدأ تجربة لقاح "المناعة القوية" لكورونا

قالت شركة نوفافاكس، إنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد وإنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة وستظهر النتائج الأولية في يوليو/تموز.

كانت الشركة الأمريكية، قالت في أبريل/نيسان إنها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف/2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد" ماتريكس-إم" في تحسين الاستجابات المناعية.

وتستخدم العوامل المساعدة أساسا في جعل اللقاحات تستدعي مناعة قوية بما في ذلك من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية.

وأوضحت شركة نوفافاكس أنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو تموز.

نوفافاكس تتوقع ظهور نتائج اللقاح الجديد في يوليو

مضاد سمي

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى لإيجاد مضاد سمي لكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت نوفافاكس إنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة وخفض مرض كوفيد-19 في نطاق عمري أوسع.

وتتسابق الدول والشركالت حول العالم، لإنتاج لقاح للحماية من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي أصاب أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 344 ألفاً و107 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون الأوّل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5453650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء بينهم ما لا يقل عن 2133900 تماثلوا الى الشفاء.

ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.