القره داغي: ما يتحقق على أرض ليبيا انتصارات للثورة ضد الدكتاتورية

أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الدين القره داغي بما حققته حكومة الوفاق الليبية من انتصارات على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال القره داغي عبر صفحته بموقع فيسبوك: "الانتصارات التي تتحقق على أرض ليبيا، هي انتصارات الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية".

واعتبر تلك الانتصارات "عودة للأمل والثقة بانتصار الشعوب مهما صال الباطل وجال".

وأكد القره داغي أن "الصراع اليوم في منطقتنا بين محور الخير وإرادة الشعوب للحرية والكرامة، وبين محور الشر والاستبداد وإهانة الشعوب وكبتهم".

ونجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتكبدت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية" الاستراتيجية جنوب غرب طرابلس بالإضافة إلى عدة بلدات جنوب غرب العاصمة.