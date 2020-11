الجيش الأمريكي: موسكو نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم المرتزقة الروس

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أن موسكو أرسلت مقاتلات إلى ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، بأن الحكومة الروسية نشرت مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم المرتزقة الروس الموجودين هناك على الأرض.

وقالت القيادة العسكرية اليوم الثلاثاء أنّ روسيا أرسلت في الآونة الأخير مقاتلات إلى ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون مع حفتر، في تصعيد كبير في النزاع في هذا البلد.

وأوضحت أفريكوم من مقرها العام في شتوتغارت بألمانيا إنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا حيث "أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا.

"The world heard Mr. Haftar declare he was about to unleash a new air campaign. That will be #Russian mercenary pilots flying Russian-supplied aircraft to bomb #Libyans ." – Gen. Townsend, AFRICOM commander —– Release: https://t.co/HpLdwUJxcr Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/3P1IPQsLvo

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الجنرال ستيفين تاونسند قائد القيادة القول في بيان "منذ فترة طويلة، تنفي روسيا مدى التورط في الصراع الليبي المستمر … حسنا، لا مجال للإنكار الآن".

وقال الجنرال ستيفين تاونسند قائد القيادة "سمع العالم أن السيد حفتر أعلن أنه على وشك إطلاق حملة جوية جديدة.. هذا سيكون طيارين مرتزقة روس يطيرون بطائرات روسية.. لقصف الليبيين".

وجاء في البيان أن المقاتلات "ستقدم على الأرجح دعما جويا وثيقا ودعما هجوميا لمجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تدعم قوات حفتر في القتال ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا".

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." – Gen. Townsend

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020