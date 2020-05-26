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سياسة

الجيش الأمريكي: موسكو نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم المرتزقة الروس

اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال زيارة سابقة لموسكو
اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال زيارة سابقة لموسكو
26/5/2020

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أن موسكو أرسلت مقاتلات إلى ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، بأن الحكومة الروسية نشرت مقاتلات عسكرية في ليبيا لدعم المرتزقة الروس الموجودين هناك على الأرض. 

وقالت القيادة العسكرية اليوم الثلاثاء أنّ روسيا أرسلت في الآونة الأخير مقاتلات إلى ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون مع حفتر، في تصعيد كبير في النزاع في هذا البلد.

وأوضحت أفريكوم من مقرها العام في شتوتغارت بألمانيا إنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا حيث "أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا.

قصف الليبيين

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الجنرال ستيفين تاونسند قائد القيادة القول في بيان "منذ فترة طويلة، تنفي روسيا مدى التورط في الصراع الليبي المستمر … حسنا، لا مجال للإنكار الآن". 

وقال الجنرال ستيفين تاونسند قائد القيادة "سمع العالم أن السيد حفتر أعلن أنه على وشك إطلاق حملة جوية جديدة.. هذا سيكون طيارين مرتزقة روس يطيرون بطائرات روسية.. لقصف الليبيين".

 

وجاء في البيان أن المقاتلات "ستقدم على الأرجح دعما جويا وثيقا ودعما  هجوميا لمجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تدعم قوات حفتر في القتال ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا". 

 

التقدم نحو المطار

من ناحية أخرى نقلت (الأناضول) عن مصدر عسكري تابع للحكومة الليبية أن قوات من الجيش بدأت في التقدم نحو مطار طرابلس القديم ومحور الرملة ومعسكر النقلية جنوبي طرابلس. 

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الجيش الليبي بدأ اليوم الثلاثاء، بالتقدم نحو مطار طرابلس القديم ومواقع استراتيجية بمحيطه جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر العسكري، أن هجوم اليوم يأتي استكمالا للعملية العسكرية لطرد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر بعيدا عن الأحياء المدنية للعاصمة.

ويؤدي محور الرملة إلى مطار طرابلس القديم الخارج عن الخدمة منذ 2014، ويبعد حوالي 25 كلم جنوبي العاصمة  بينما يقع معسكر النقلية على طريق المطار.

تدمير آليات عسكرية

هذا، و أعلن الجيش الليبي التابع لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، تدمير 3 آليات مسلحة لميشيا حفتر بمحور الكازيرما جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. 

وأفاد بيان صادر عن عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، بأن سرية أسود الهاون التابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية تمكنت من تدمير 3 آليات مسلحة لميشيا حفتر بمحور الكازيرما جنوبي طرابلس.

ويقع محور الكازيرما، شمال مطار طرابلس الدولي القديم، جنوبي العاصمة.

ويأتي هذا التطور عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، بسبب تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية-غرب- وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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