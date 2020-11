استقالة وزير بريطاني على خلفية خرق مستشار جونسون للعزل

استقال دوغلاس روس وزير الدولة البريطاني لشؤون أسكتلندا اليوم الثلاثاء وقال إن تبرير مستشار رئيس الوزراء لسفره خلال إجراءات العزل يستند لقرارات "يشعر أنها ليست متاحة للآخرين".

كان دومينيك كامينغز، أقرب مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رفض الاستقالة قائلا إنه لم يرتكب خطأ بقطعه 400 كيلومتر بالسيارة إلى شمال إنجلترا في وقت تخضع فيه البلاد لإجراءات عزل صارمة لمنع انتشار الفيروس.

ووقف جونسون إلى جانب مستشاره وقال في مطلع الأسبوع إن مساعده انساق وراء "غريزة كل أب" عندما سافر مع زوجته من أجل الاعتناء بطفلهما الصغير.

وقال روس في رسالة إنه تقبل البيان الذي أصدره كامينغز أمس وبرر فيه "الأفعال التي أقدم عليها عندما ارتأى أنها الأمثل لمصلحة أسرته.. غير أن هذه قرارات يشعر كثيرون أنها ليست متاحة لهم".

وأوضح وزير الدولة لشؤون اسكتلندا دوغلاس روس في تغريدة "لا تزال هناك نقاط من التوضيح،الذي قدمه كامينغز، تثير لدي بعض الشكوك" وذلك غداة مؤتمر صحافي لكامينغز برر فيه أسباب خرقه للقيود.

وكتب روس" سكان من دائرتي لم يتمكنوا من وداع أقربائهم.. عائلات لم تتمكن من مشاركة الحزن على وفاة قريب منهم.. أناس لم يتمكنوا من زيارة أقربائهم المرضى لأنهم كانوا يتبعون توصيات الحكومة".

وأضاف" لا يمكنني أن أقول لهم صادقا إنهم كانوا جميعا مخطئين وإن مستشارا واحدا كبيرا بالحكومة كان على صواب".

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ

— Douglas Ross MP (@Douglas4Moray) May 26, 2020