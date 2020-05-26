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سياسة

ارتفاع قياسي لأعداد إصابات فيروس كورونا في مصر

مستشفى 6 أكتوبر المركزي ، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل لمرضى فيروس التاجي (COVID-19).
مستشفى 6 أكتوبر المركزي ، والذي تم تحويله إلى مستشفى عزل لمرضى فيروس التاجي (COVID-19).
26/5/2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة مقابل 702 إصابة و19 وفاة أمس الإثنين.

وإصابات اليوم المسجلة هي أعلى حصيلة حالات يومية بالوباء منذ ظهوره في مصر قبل أكثر من 3 أشهر.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، بلغ 18756 حالة من ضمنهم 797 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 5027 حتى اليوم في حين كان 4900 حتى أمس.

وقال المتحدث إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 5606 من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 5027. وبلغ العدد الإجمالي حتى أمس 5481.

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و645 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 350 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و409 آلاف، وفق موقع "وورلد ميترز".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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