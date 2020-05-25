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نجل سلمان العودة: لم يُسمح لوالدي بمعايدة أهله في العيد (فيديو)

24/5/2020

قال عبد الله العودة نجل الشيخ سلمان العودة إن السلطات السعودية لم تسمح لوالده المعتقل في سجونها بمعايدة أهله في عيد الفطر المبارك.

وأضاف العودة خلال مقابلة له مع برنامج المسائية لـ "الجزيرة مباشر": أن "ظروف السجن والحبس الانفرادي أثقلت كاهل الوالد، لكننا لا نعرف تحديدًا سبب تغيُّر صوت الشيخ في مكالمته الأخيرة".

وتابع أن الأمن يضيق الخناق على أقارب الشيخ للتأثير عليه، وأستبعد أن تُغلق السلطات ملف الاعتقال والحبس أو حتى الإفراج عن والده، وضرب مثالًا بملفات تطرقت لها عواصم كبرى ولم تستجب الرياض لمطالباتها باحترام حقوق الإنسان والتصالح مع الشعب.

وكانت السلطات السعودية قد سمحت للشيخ العودة بمكالمة "قصيرة جدًا" خلال شهر رمضان المنصرم، وتساءل نجل العودة عن سر سماح السلطات السعودية بمكالمات قصيرة ومقتضبة وعلى مدد زمنية متباعدة.

وأضاف نجل العودة في لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر (عبر سكايب من واشنطن) أن والده يبث من خلال تلك المكالمات – مهما بدت قصيرة – الأمل في الأفئدة ويتبنى منهج التفاؤل.

 

وعن عفو نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن قتلة أبيه، قال عبد الله العودة إن هذا العفو لم يشمل عصام الزامل، ولم يشمل عبد الله الحامد والذي وافته المنية في محبسه بعدما تعرض لجلطة وإهمالٍ طبي في شهر رمضان المعظَّم، كما أن العفو "المزعوم" لم يشمل جمال خاشقجي وإنما شمل قاتليه.

يذكر  أن قناة الجزيرة مباشر  قد نشرت -خلال شهر رمضان المنقضي- حلقات للشيخ سلمان العودة، أذيعت في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات -التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية"- يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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