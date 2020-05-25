"منكم لله".. مصرية تبكي أمها المتوفاة بكورونا بعد تجاهل إنقاذها (فيديو)

بصراخ ودموع ودعاء، بكت فتاة مصرية والدتها المتوفاة بفيروس كورونا بعد تجاهل المستشفيات إنقاذها.

وصرخت الفتاة بدموع الحسرة "أمي ماتت، منكم لله يا حكومة، والمستشفيات منكم لله، ماتت وراحت مني بسببكم، علشان محدش استقبلها ولا يديها أي حاجة".

"أديها ماتت وسابتنا منكم لله".. فتاة تبكي وفاة والدتها بفيروس #كورونا وتجاهل المستشفيات إنقاذها pic.twitter.com/lpu3DCnq65 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 25, 2020

وتابعت "منكم لله بجد عشان حكومة ظالمة ومستشفيات ظالمة، كله خايف على نفسه، أديها ماتت وسابتنا، منكم لله".

واستطردت بمرارة "يا رب كل واحد ما ساعدهاش يشوفه في بيته وأهله، يا رب يتحرق زي ما قلبي محروق عليها وسابتني".

في السياق، شكا أحد المواطنين من طرد مستشفى له أثناء محاولة إجراء تحليل كورونا لابنته المخالطة لمصابين بالفيروس، بدعوى عدم وجود مسحات بالمستشفى الموجودة في محافظة كفر الشيخ شمالي البلاد.

وقال المواطن في مقطع مصور، إن ابنته تعمل في إحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية الساحلية، وعندما عادت إلى بلدتها اتصلت بزميلاتها في السكن المشترك، لتتفاجأ بأنهن احتجزن في المستشفى بعد إصابتهن بكورونا.

وعلمت الفتاة من زميلاتها إنه تم إجراء مسحات وتحاليل لهن هناك، بينما هي سافرت دون أن تجري التحليل، فتوجهت إلى مستشفى مطوبس المركزي، حيث تقطن.

وقال والد الفتاة "مستشفى مطوبس قالوا لا هنا مسحة ولا هنا حاجة خالص واتفضل اطلع بره".

ولم تكن هذه الشكوى الوحيدة من هذا النوع، فهناك عشرات الشكاوى من المواطنين وثقتها وسائل التواصل الاجتماعي، يشكون فيها عدم قدرتهم على التواصل مع وزارة الصحة لإسعافهم، وطردهم من مستشفيات عدة بدعوى تعليمات الوزارة.

وقبل أيام، أثارت واقعة نقل مسؤول سابق بوزارة الصحة المصرية، قبيل وفاته، في سيارة نقل بعدما لم يجد إسعافًا ينقله للمستشفى بسبب إصابته بكورونا، ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما توفي مسن مصري مريض بجلطة في الرئة، بعد رفض أحد المستشفيات استقباله لاشتباه إصابته بكورونا بدعوى تعليمات وزارة الصحة.

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وقبل نحو شهرين، توفي كذلك مواطن مصري مسن على أعتاب أحد مستشفيات القاهرة، وسط اتهامات للمستشفى برفض استقباله بذريعة "تعليمات وزارة الصحة" فيما يتعلق بإصابات كورونا.

وبرر المستشفى آنذاك ما حدث، في بيان، بأن "التوجيه من قبل الوزارة هو أن يتوجه المريض إلى أحد المستشفيات المحددة والمهيأة للتعامل مع تلك الحالات".

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.