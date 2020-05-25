مصر: 19 وفاة و702 إصابة جديدة بكورونا وتحذيرات من تحول القاهرة لـ"ووهان"

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، عن تسجيل 702إصابة و19وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، اليوم، هو 17967 حالة منها 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة، حسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد19-) ارتفع ليصبح 5481 حالة، منها الـ 4900 متعاف.

في سياق متصل وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان أن الوزيرة تتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد.

القاهرة قد تصبح ووهان الجديدة

بدورها حذرت حملة "باطل سجن مصر" على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من تحول العاصمة المصرية القاهرة إلى "بؤرة عالمية جديدة" لتفشي الوباء على غرار مدينة "ووهان" الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى نهاية العام الماضي.

ونشرت الحملة خطابا وجهته إلى منظمة الصحة العالمية، قالت فيه إن الحكومة المصرية تخفي البيانات الحقيقية المتعلقة بأعداد المصابين والوفيات جراء الفيروس، ما ينذر بتفاقم الأوضاع.

وقالت الحملة في خطابها للمنظمة الأممية "حملة باطل سجن مصر ترصد من الثالث من مايو/أيار الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة، وبكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الاصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر".

وقالت الحملة إنها أحصت عشرات من المستشفيات العسكرية التابعة للجيش المصري والتي يمكن أن تسهم في التصدي للجائحة العالمية.