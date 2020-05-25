البث الحي
سياسة

مصر: نقابة الأطباء تحذر من "انهيار" النظام الصحي في البلاد

نقابة الأطباء في مصر تحذر من "انهيار" تام للنظام الصحي في البلاد
نقابة الأطباء في مصر تحذر من "انهيار" تام للنظام الصحي في البلاد
25/5/2020

حذّرت نقابة الأطباء المصريين من "انهيار" تام للنظام الصحي في البلاد، واتهمت وزارة الصحة بالتقاعس عن حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في بيان إن "المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله في حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 19 طبيبا مصريا وإصابة أكثر من 350، وفق نقابة الأطباء التي تمثل آلاف الأطباء.

وأضافت النقابة أنها "تحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم".

وسجلت مصر، الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، أكثر من 16 ألف إصابة بكوفيد-19 ونحو 700 وفاة.

ودعت النقابة "جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية الى القيام بدورها في حمل وزارة الصحة على حماية الطواقم الطبية".

ويشمل هذا الامر تأمين ملابس واقية لجميع الأطباء والعاملين وتدريبهم للتعامل مع المصابين بالفيروس وإجراء فحوص لمن تظهر عليهم عوارض المرض أو الذين خالطوا مصابين.

وعانت المستشفيات المصرية في السنوات الماضية من هجرة الأطباء الى الخارج، في حين أن الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية تركت من دون إمدادات طبية كافية ولا معدات حماية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالعدوى.

ويأتي بيان النقابة بعد وفاة الطبيب وليد يحيى البالغ 23 عاما، أمس السبت، عقب عدم تمكنه من تأمين سرير في مستشفى عزل.

وقال نائب وزير الصحة أحمد السبكي للصحافة المحلية الأسبوع الماضي إن مستشفيات العزل الـ17 في البلاد المخصصة للمصابين بفيروس كورونا بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى بداية الشهر.

واستقال طبيب من مستشفى القاهرة حيث كان يحيى يعمل قبل وفاته احتجاجا على ما تعرض له زميله من إهمال.

وفي منشور تمت مشاركته بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، ألقى الطبيب باللائمة على وزارة الصحة لعدم علاج يحيى بمجرد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليه.

في سياق متصل وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

وفي الأسابيع الماضية أرسلت مصر مساعدات طبية إلى دول بينها الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، مما أثار غضب العديد من العاملين في المجال الطبي الذين يشكون من نقص معدات الوقاية الشخصية.

وقالت النقابة إن "وزارة الصحة عليها التزام تجاه الأطباء وجميع الأطباء الذين يضحون بحياتهم في الخطوط الأمامية للدفاع عن سلامة الوطن".

وأضافت "من الضروري تزويدهم بالحماية اللازمة والتدخل الطبي السريع لمن يصابون بالمرض".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين