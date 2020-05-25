مصر: انتقادات للعفو الرئاسي عن قاتل المطربة اللبنانية سوزان تميم

انتقد حقوقيون وصحفيون ورجل أعمال مقرب من الحكومة المصرية، عفوا رئاسيا شمل محسن السكري، المدان الأول بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في مدينة دبي الإماراتية عام 2008.

وجاء العفو الرئاسي الجديد الذي نقلته وسائل إعلام محلية، السبت، بعد نحو 3 سنوات من عفو مماثل عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المدان بالتحريض على القتل في القضية نفسها.

وأواخر سبتمبر/ أيلول 2010، قضت محكمة القاهرة بالسجن 15 عاما على مصطفى، تخفيفا لحكم الإعدام بحقه، وبالمؤبد (25 عاما) على السكري.

وجاء العفو الرئاسي حسبما نشرته الجريدة الرسمية، بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجينا، وظهر السكري بين الأسماء، حسبما نقلته المصادر الإعلامية ذاتها.

وقال الكاتب الصحفي المعارض بالخارج جمال سلطان، عبر تويتر، الإثنين: "هل كان العقيد أحمد المنسي رحمه الله (ضابط سابق بالجيش عُرض مسلسل رمضاني يحكي قصته) يضحي بحياته وحياة جنوده في سيناء، من أجل مستقبل أفضل وأكثر حرية ومتعة للقاتل محسن السكري".

هل كان العقيد أحمد #المنسي ـ رحمه الله ـ يضحي بحياته وحياة جنوده في سيناء ، من أجل مستقبل أفضل وأكثر حرية ومتعة للقاتل المحترف محسن السكري والبلطجي صبري نخنوخ ؟!#الاختيار — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 25, 2020

فيما علق المليادير المصري نجيب ساويرس، عبر حسابه بتويتر على الموضوع بالقول: "مش عايزين نشوف وشه (وجهه) تاني (مرة أخرى)"، ردا على سؤال من مغرد حول تعليقه على احتمالية استضافة السكري مع أحد الإعلاميين.

يبقى هبل…..مش عايزين نشوف وشه تانى !! https://t.co/NV7hYYibTx — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 24, 2020

وعقب صدور القرار، قال الحقوقي المعارض بالخارج بهي الدين حسن: "لا أظن أن المصريين يندهشون للإفراج عن قاتل، أفرج في أبريل (نيسان) الماضي عن عدد كبير من المجرمين الجنائيين، ليس بينهم سجين رأي واحد".

الطيور علي أشكالها تقع..

لا أظن أن المصريين يندهشون لإفراج السيسي عن قاتل جديد.لقد سبق أن أفرج عن صبري نخنوخ ثم هشام طلعت وأدخله في مشاريع مع دولته. ثم أفرج الشهر الماضي عن عدد كبير من المجرمين الجنائيين، ليس بينهم سجين رأي واحد، لكنه أفرج عن روح #شادي_حبش https://t.co/LPxwcO97bf — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 23, 2020

فيما قال عضو ائتلاف شباب الثورة السابق، إسلام لطفي عبر حسابه بتويتر، "السكري، قاتل المطربة سوزان تميم أخذ عفو رئاسي، لكن زياد العليمي ومحمد القصاص وخالد داود وهيثم محمدين وعصام سلطان وعبد المنعم أبو الفتوح (معارضون بارزون) وجودهم خارج الزنازين خطر على البلد".

محسن السكري الظابط السابق والقاتل المأجور -قاتل المطربة سودان تميم- أخد عفو رئاسي لكن زياد وقصاص وخالد داوود وهيثم محمدين وعصام سلطان وأبوالفتوح وجودهم خارج الزنازين خطر على البلد .

نظام السيسي ما بيضيعش لحظة بدون ما يأكد على وضاعته! — Islam Lotfy (@Islam_lotfy) May 23, 2020

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أسرة السكري، قدمت التماسات عديدة للعفو عن نجلها، دون تفاصيل أكثر، فيما لم يصدر بعد تعقيب من أسرة الراحلة تميم.

وفيما تتواصل الانتقادات بشأن العفو عن السكري، وترك معارضين قيد الحبس الاحتياطي، لم يصدر توضيح من السلطات المصرية بشأن الأمر.

غير أن القاهرة تقول عادة إنه لا يوجد سياسيون موقوفون لديها، ولكن متهمون في جرائم جنائية وفق إجراءات للتقاضي عادلة ونزيهة، رافضة أي تشكيك في ذلك.