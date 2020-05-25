لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الإثنين 25 مايو/أيار

حتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من خمسة ملايين 570 ألفا، توفي منهم أكثر من 354 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليوني و347 ألف بحسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الإثنين

الحكومة الكويتية: إلزام الشركات بتوفير سكن للعمال المصابين بفيروس كورونا وتزويده بكافة الاحتياجات الأساسية وتطبيق اشتراطات وزارة الصحة.

مجلس الوزراء الكويتي يقرر عدم تمديد حظر التجوال الكلي المطبق حاليا والمستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

مجلس الوزراء الكويتي يقرر الانتقال إلى تطبيق حظر تجوال جزئي تعلن تفاصيله الخميس المقبل.

وزارة الصحة الموريتانية: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 262.

منظمة الصحة العالمية تعلّق مؤقتا التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية: 700 وإصابتان بفيروس كورونا و19 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17967 والوفيات إلى 783.

وزارة الصحة الإماراتية: 3 وفيات و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 248 والإصابات إلى 30307.

دبي تعلن استئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساء اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وزارة الصحة التركية: 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157814.

وزير الصحة التركي: 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4369.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن وفاة 9 أشخاص بسبب الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 197 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 609 والإصابات 8503.

وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 711 وتسجيل 8 حالات تعافي.

رئيس الوزراء البريطاني: نعتزم السماح لمتاجر التجزئة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا 15 من يونيو/حزيران المقبل.

رئيس الوزراء البريطاني: 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة المتحدة إلى 36914.

وزارة الصحة الإيطالية: 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 230158.

وزارة الصحة الإيطالية: 92 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32877.

وزارة الصحة الفرنسية: 1609 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182584.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235400.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26837.

وزارة الصحة العراقية تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 163 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 163 والإصابات 4632.

اليمن يسجل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات تعز وعدن ولحج.

رئيس الوزراء الفرنسي: نتفهم مطالب الأطباء المحتجين وسنقوم بإجراء إصلاحات شاملة.

أطباء مستشفى المنيرة بالعاصمة المصرية يقدمون استقالة جماعية احتجاجا على طريقة تعاطي وزارة الصحة مع الأطباء في ظل جائحة كورونا.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 166 آخرين.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 9 حالات وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2148.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1119.

وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 3 وفيات و1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة القطرية تعلن تعافي 1193 من فيروس كورونا ليبلغ عدد حالات الشفاء 10363.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالة وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 34 آخرين.

الصحة الكويتية تعلن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتراجع 173 حالة عن يوم أمس.

الصحة الكويتية تعلن تعافي 504 من مصابي فيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 6621.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 34 حالة وفاة و2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة فتح المساجد والكنائس والمحال التجارية اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

رئيس الوزراء الفلسطيني: فتح دور العبادة اعتبارا من فجر الغد مع الالتزام بترك مسافات وإحضار كمامة وسجادة وعدم الوضوء في المساجد.

رئيس الوزراء الفلسطيني: رفع الحواجز بين المحافظات الفلسطينية مع اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

رئيس الوزراء الياباني: عودة الأنشطة الاقتصادية بالتدريج بعد رفع حالة الطوارئ.

رئيس الوزراء الياباني: يمكننا إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.

وكالة الأنباء السورية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 106 بعد تسجيل 20 إصابة جديدة لمواطنين قادمين من الخارج.

روسيا تعلن تسجيل 92 حالة وفاة و8946 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 5499.

ارتفاع الوفيات في السويد

أشخاص يستمتعون بالطبيعة في إحدى المتنزهات العامة في العاصمة السويدية استكهولم

قالت السويد، الإثنين، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة أربعة آلاف وفاة، وذلك بعدما حظيت البلاد باهتمام عالمي لنهجها الأقل صرامة في التعامل مع الوباء مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

وأعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل 4029 وفاة من 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.3 ملايين نسمة، فيما نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عاماً.

وتجاوزت حصيلة الوفيات في السويد عدد الضحايا في الدول الشمالية المجاورة التي فرضت جميعها تدابير احتواء أكثر صرامة.

ووفق موقع "وورلد ميتر"، يتجاوز معدل الوفيات لكل مليون شخص في السويد (399) بكثير نظيره في النروج (43) والدنمارك (97) وفنلند (56).

وأبقت الدولة الاسكندنافية المدارس مفتوحة للتلاميذ دون السادسة عشرة، وكذلك المقاهي والحانات والمطاعم والأنشطة التجارية، بينما دعت السكان إلى احترام التباعد الاجتماعي وارشادات الصحة.

ألمانيا تعتزم تمديد قواعد التباعد

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 يوليو/تموز، مقدّرة أن وباء كوفيد-19 سيعاود الانتشار "بسرعة كبيرة" في غياب التدابير الاحترازية.

وأشرفت المستشارة أنغيلا ميركل على وضع وثيقة لمشروع قانون يفترض مناقشتها مع الولايات الثلاثة عشر، وتنصّ خاصة على إبقاء مسافة متر ونصف متر بين الأشخاص.

وسيكون بمقدور عشرة أشخاص، أو عائلتين، التجمّع "في المنزل في أماكن مغلقة" أو في "أماكن عامة"، وفق مشروع القرار.

وتأتي هذه الوثيقة في وقت ترغب ولايتان شرق البلاد في رفع أغلب القيود اعتبارا من 6 يونيو/حزيران، ما أثار قلقا في بقية البلاد.

لكن ينصّ المشروع الحكومي على "الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف متر" حتى بعد 5 يونيو/حزيران.

كما سيتم الإبقاء على إلزامية وضع كمامة في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم "اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف."

وتحذّر الوثيقة من أن الفيروس "لا يزال موجودا، ودون تدابير مماثلة سينتشر بسرعة كبيرة."

ورصدت ألمانيا في الأيام الماضية بؤرا جديدة للعدوى في مناطق مختلفة من البلاد.