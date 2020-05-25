عبر تويتر.. السفارة الأمريكية في ليبيا تكذّب قناة الحدث السعودية (تغريدات)

كذبت السفارة الأمريكية في ليبيا خبرا لقناة الحدث الفضائية السعودية بشأن وصول وفد أمريكي إلى بنغازي للتفاوض من أجل حل الأزمة في ليبيا.

كانت قناة الحدث السعودية قد نشرت خبرا في تغريدة قالت فيه إن وفدا أمريكيا وصل إلى بنغازي لبحث المساعي لحل الأزمة؛ غير أن السفارة الأمريكية في ليبيا ردت على التغريدة بعد ساعات ونفت صحة الخبر، موضحة أنه لا يوجد أي وفد أمريكي في بنغازي، وأن "هذه الشائعة غير صحيحة".

#ليبيا — مصادر الحدث: أنباء عن وصول وفد أميركي إلى بنغازي لبحث مساعي الحل — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) May 24, 2020

@AlHadath لا يوجد وفد أميركي متوجه إلى بنغازي. هذه الشائعة غير صحيحة. — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) May 25, 2020

ويأتي رد السفارة عقب 3 أيام من اتصال هاتفي تلقاه رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال السراج خلال الاتصال، إن حكومته "تخوض حربا فُرضت عليها"، في إشارة إلى ردها على هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.

والسبت، رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان، بمساهمات حكومة السراج الشرعية، المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام.

وقالت السفارة الأمريكية، في البيان عبر موقعها "تحدّث السفير ريتشارد نورلاند مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج يوم 22 من مايو (الجمعة)، لتأكيد الحاجة الملحة إلى إنهاء التدفق المزعزع للاستقرار، من المعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

الكثير من الناشطين تفاعلوا مع نفي السفارة الأمريكية لخبر قناة الحدث، وأعادوا نشر التغريدتين قائلين إن السفارة الأمريكية "فضحت" ادعاءات القناة السعودية.

السفارة الأمريكية في طرابلس

تفضح كذب قناة #العربية السعودية . pic.twitter.com/wXC47FpIyD — Riad Mustafa Kamal AlKhatib (@3rj5oPnn2XeKaYg) May 25, 2020

السفارة الأمريكية في ليبيا تكذب قناة الحدث السعودية الداعمة اعلاميا لعصابات حفتر الارهابية في محاولة يائسة لشرعنة حفتر وانه جهز من العملية السياسية مدعوما من المجتمع الدولي pic.twitter.com/WuYwA0ZRZr — إبراهيم قصودة🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) May 25, 2020

السفارة الأمريكية في #ليبيا تكذب قناة داعمة لمليشيات #حفتر.#برأيك، لماذا يواصل الإعلام الموالي لحفتر كذبه المفضوح؟ pic.twitter.com/PEMQfdWAiM — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 25, 2020

حذّرت كثيراً من الدعاية، وقلت إن "أنباء عن"، التي تستخدمها #العربية كثيراً، ليست سوى عبارة دعائية،لأنها شائعة، وليس من شأن وسائط الأخبار ترويج الشائعات.

والآن ضاق بها ذرعاً حتى أسيادها. أوجعتها هزائم حفتر، ففزعت إلى الكذب. قارن بمسيرتها الحافلة وبطريقة أحد مواليها: #الناقد_الضخم! pic.twitter.com/zjG7FS74FF — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) May 25, 2020