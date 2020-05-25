الصحة العالمية تعلّق تجارب عقار لعلاج كورونا.. تعرف عليه؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أنها علقت "مؤقتا" التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة، الجمعة، في مجلة "ذا لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وأضاف تيدروس: "أوقفت الهيئة التنفيذية بشكل مؤقت الفرع الذي يخص هيدروكسي كلوروكين في التجربة الدولية في الوقت الذي يقوم فيه مجلس مراقبة سلامة البيانات بمراجعة بيانات السلامة. أما الأفرع الأخرى للتجربة فلا تزالا مستمرة".

وبدأت منظمة الصحة قبل أكثر من شهرين تجارب سريرية تشمل خصوصا عقار هيدروكسي كلوروكين بهدف التوصل إلى علاج فاعل لكوفيد-19.

وقال مدير المنظمة إن "أكثر من 400 مستشفى في 35 بلدا تستعين بمرضى وتمت الاستعانة بنحو 3500 مريض في 17 بلدا".

لكن الدراسة المسهبة التي نشرتها "ذا لانسيت" أظهرت أنه لا الكلوروكين ولا هيدروكسي كلوروكين أثبتا فاعلية ضد كوفيد-19 لدى المرضى في المستشفيات، حتى أن هذه المركبات تزيد من خطر الوفاة ومن عدم انتظام ضربات القلب.

وحللت الدراسة معلومات تعود إلى نحو 96 ألف مريض أصيبوا بفيروس "سارس-كوف-2″(فيروس كورونا المستجد) ونقلوا إلى 671 مستشفى بين 20 ديسمبر/كانون الأول و14 أبريل/نيسان 2020 وتوفوا فيها أو خرجوا منها.

ولفت تيدروس إلى أنه سيتم تعليق التجارب التي تقوم بها المنظمة وشركاؤها لهيدروكسي كلوروكين في انتظار "تحليل المعطيات" الناتجة من التجارب السابقة.

وقالت الطبيبة سمية سواميناثان المكلفة الدائرة العلمية في المنظمة إنه "اجراء موقت".

وهيدروكسي كلوروكين هو أحد مشتقات الكلوروكين، ويوصف منذ عقود لمعالجة الملاريا.

ويشهد منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، شهرة غير مسبوقة منذ نشر البروفسور الفرنسي ديدييه راوول دراسات عدة أظهرت في رأيه فاعلية هذا العقار إذا تم إقرانه بالمضاد الحيوي أزيثرومايسين.

حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أنه يتناوله يوميا من باب الوقاية، فيما أبدى الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو ثقته بفاعليته ما دفع وزارة الصحة إلى أن توصي باستخدامه مع المرضى الذين يظهرون فقط أعراضا طفيفة.

وحرص مدير منظمة الصحة، الإثنين، على التذكير بأن هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين لا يزالان "يعتبران عموما علاجا آمنا للمصابين بأمراض المناعة الذاتية والملاريا".