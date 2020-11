الجيش الليبي: رصدنا 15 طائرة شحن عسكرية لنقل مرتزقة روس (فيديو)

أعلن الجيش الليبي هبوط 15 طائرة شحن عسكرية لنقل مرتزقة روس في مطار بني وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش العميد طيار محمد قنونو إن "15 طائرة شحن عسكرية هبطت في مطار بني وليد، 180 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، لنقل مرتزقة روس فروا من محاور جنوب طرابلس وترهونة".

وأوضح البيان أن تلك الطائرات عبارة عن "طائرة يوشن و14 طائرة انتينوف 32″، مشيرا إلى أنها "جلبت كميات من الذخائر والعتاد العسكري".

وأضاف البيان أن "المرتزقة الروس يؤمنون وجودهم وحركتهم بين مدينتي بني وليد وترهونة بأربع منظومات بانتسير" روسية الصنع، مطالبا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بـ"الاضطلاع بدورها وإرسال مراقبين إلى مطار بني وليد، لتحديد ومعرفة هوية من ينقلون من وإلى المطار".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هبوط طائرة طائرة أنتونوف 32 فيما بدا على مدرج المطار نظام روسي للدفاع الجوي من طراز "بانتسير".

#Libya– video via @libyaalahrartv purportedly of #Russia|n fighters airlifted by AN-32 out of Bani Walid airport with at least 1 Pantsir S-1/SA-22 Greyhound (on Kamaz chassis) providing cover pic.twitter.com/KM74slTXUM

