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هكذا جمع معّمر بريطاني مسلم 243 ألف دولار لضحايا كورونا (فيديو)

المعمر البريطاني "دابيرول إسلام تشاودري"، المسلم ذو الـ 100 عام
المعمر البريطاني "دابيرول إسلام تشاودري"، المسلم ذو الـ 100 عام
23/5/2020

جمع بريطاني مسلم، عمره قرن، ويلقب بـ "البطل"، أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 243 ألف دولار)، تبرعات من أجل المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وأطلق "دابيرول إسلام تشاودري"، المسلم ذو الـ 100 عام، حملة تبرعات عبر تحدي المشي 100 دورة في حديقة منزله، التي يبلغ طولها 80 مترا، وهو صائم خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "تشاودري" لوكالة الأناضول إنه "قرر المشي أمام منزله، رغم صيامه، بهدف جمع 1000 جنيه إسترليني لضحايا الفيروس في كل من المملكة المتحدة ومسقط رأسه بنغلاديش، لكنه حقق هذا الهدف خلال الساعات الثماني الأولى".

وأضاف أن "الصوم ألهمه، وكان يشعر بأن صحته كانت تتحسن بفضل الصوم، لاسيما خلال فترة الإغلاق العام".

وأكد الرجل المُعمَر أنه "سيواصل المشي في حديقته وجمع الأموال حتى بعد انتهاء شهر رمضان بهدف تمويل جمعية "التزام الأسرة الرمضانية (RFC)"، التي تجمع التبرعات بالتعاون مع منظمات خيرية أخرى.

وحول قواعد التباعد الاجتماعي، قال "تشاودري" إنه "يجب على المسلمين التقيد بالصلاة بشكل فردي، وذلك التزاما منهم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار الفيروس في البلاد".

وأضاف "سأحتفل بإذن الله بحلول عيد الفطر مع عائلتي في المنزل، مع مراعاة التباعد الاجتماعي".

وولد "دابيرول تشاودري"، في 1 يناير/ كانون ثان 1920، بولاية "آسام" البريطانية، التي أصبحت في عام 1971 دولة بنغلاديش المستقلة.

وفي عام 1957، انتقل "تشاودري" إلى لندن لدراسة الأدب الإنجليزي، وانتهى به المطاف زعيمَ مَجتمعٍ محلي، واستقر في منطقة "سانت ألبانز"، شمال لندن.

وكان "تشاودري" مسؤولا عن العديد من المشاريع الاجتماعية، وجمع التبرعات لدعم نضال بنغلاديش من أجل الاستقلال. وهو شاعر بارع، نشر أكثر من 1000 قصيدة شعرية.

وحتى عصر السبت، وصلت صفحة جمع التبرعات الخيرية لـ "تشاودري" على موقع "justgiving.com"، إلى مبلغ مذهل قدره 209 آلاف جنيه إسترليني.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و372 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 342 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و225 ألفا، وفق موقع  "Worldometer".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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