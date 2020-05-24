مصر: محمد علي يعود ويوجه اتهامات لنظام السيسي.. ماذا قال؟ (فيديو)

عاد الفنان المصري ورجل الأعمال محمد علي، للظهور مرة أخرى موجهًا انتقادات لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ملف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكشف في مقطع فيديو نشره عبر منصة يوتيوب عن فشل الحكومة المصرية في إدارة ملف فيروس كورونا وعدم شفافيتها في عرض الأرقام الحقيقة للمصابين ما فاقم الوضع وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية.

وقدّم علي سؤالًا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول بواعث السماح بالعمل من السادسة صباحًا إلى الخامسة مساءً، ثم فترة حظر تشمل باقي اليوم.

وعاود رجل الأعمال المصري الظهور مرة أخرى، وذلك بعدما أعلن مطلع هذا العام اعتزال السياسة وأغلق صفحته على فيسبوك.

وفي يناير/كانون ثانٍ الماضي، تصدر وسم (#ارحل يا سيسي) بموقع تويتر، عقب دعوة أطلقها محمد علي للنزول والتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011.

كما تصدر -حينها أيضًا- وسم (#نازلين_يوم25) دعمًا لدعوة محمد علي للمظاهرات خلال الذكرى التي يحتفل بها المصريون سنويًا، مطالبًا السيسي بفتح ميدان التحرير والميادين كافة، فضلًا عن الشوارع الرئيسية للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.

وظهر علي في مقاطع فيديو عدة، اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.

واستجابة لدعوات محمد علي ومطالبته برحيل السيسي، خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة بقلب القاهرة خلال سبتمبر /أيلول 2019 وعدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو.

اقرأ أيضًا:

شاهد: محمد علي يعلن اعتزاله السياسة وغلق صفحته

