مصر: السيسي يعفو عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبقية، المحكوم بها على 3 آلاف و157 سجينا من المسجونين.

وتضمَّن قرار السيسي، العفو عن ضابط أمن الدولة السابق محسن منير السكري، المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

ووفق قرار نشرته الجريدة الرسمية، يأتي العفو بمناسبة عيد الفطر، الذي يبدأ في البلاد الأحد، وقالت وسائل إعلام مصرية إن عدد المعفى عنهم وفق القرار، يعد الأكبر في السنوات الأخيرة بالنسبة إلى المحكوم عليهم.

وفي الآونة الآخيرة تواترت دعوات من سياسيين وحزبيين بارزين للسلطات بضرورة إصدار عفو رئاسي عن سجناء، والإفراج عن محبوسين قيد التحقيقات، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وحتى السبت، سجلت البلاد 16 ألفًا و513 إصابة بالفيروس، توفي منها بالإصابة 735 مصابًا، وتعافى 4 آلاف و628 مصابا، وفق وزارة الصحة والسكان المصرية.

وكانت محكمة النقض قد قضت عام 2012 بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عامًا عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة السكري بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاحا من دون ترخيص في قضية وقعت أحداثها عام 2008.

ولم يتبين على الفور إن كان السجناء المشمولون بالعفو جرى الإفراج عنهم بالفعل أم لا، كما لم يتضح إن كان بينهم سجناء على خلفية سياسية.

وأصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عن هشام طلعت مصطفى، في سبتمبر/أيلول 2017، وذلك بعدما خُفِّف الحكم من الإعدام إلى السجن 15 عامًا.

الفنانة المقتولة سوزان تميم ورجل الأعمال المتهم في القضية هشام طلعت مصطفى

وفي 16 مايو/أيار 2018، أصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عن المتهم صبري نخنوخ، الذي حُكم عليه بالسجن 28 عامًا بتهم تتعلق بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "نخنوخ" في أغسطس/آب 2012، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وبصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعًا.

وقضت المحكمة، في 9 مايو 2013 بمعاقبة نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهم إحراز السلاح الآلي والأسلحة النارية، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن حيازة وتعاطي المخدرات، وبرأته من حيازته طبنجة ماركة "سميث".

ورفضت محكمة النقض، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك بات حكم النقض نهائيا وباتا.