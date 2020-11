متى تظهر أولى المؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا؟ تحالف عالمي يجيب

قال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، لصحيفة سويسرية إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف.

وقال بيركلي لصحيفة (إن.زد.زد أم زونتاج ) في مقابلة نُشرت اليوم الأحد "لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح و إن كان ممكنا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق.

وأضاف "إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية" فيما يتعلق بلقاح محتمل.

ومضى قائلا "لكن سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم".

ودعا بيركلي إلى جهود عالمية منسقة ومشاركة سواء في إنتاج أو توزيع لقاح يتم التوصل إليه في نهاية المطاف، وقال إن هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعية للإنتاج السريع للقاح متى ما تم إيجاده".

