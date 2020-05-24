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ليبيا: طيران مسيّر إمارتي يقصف أحياء سكنية بمدينة غريان (صور)

طيران مسيّر "إماراتي" قصف أحياء سكنية في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس
طيران مسيّر "إماراتي" قصف أحياء سكنية في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس
24/5/2020

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، قصف طيران مسيّر "إماراتي"، أحياء سكنية في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال البيان، إن "طيرانا مسيرا إماراتيا قصف الأحياء السكنية وقسم النجدة في مدينة غريان، عاصمة الجبل الغربي، (100 كيلومتر جنوب طرابلس)"، فيما لم يذكر تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن القصف.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات الحكومة، بأن مليشيا الجنرال خليفة حفتر، أمطرت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، آلن بوجيا، دعا أمس السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 من أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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