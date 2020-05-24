لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الأحد 24 من مايو/أيار

حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من خمسة ملايين 468 ألفا، توفي منهم أكثر من 346 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليوني و291 ألف بحسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد

وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 17265.

وزارة الصحة المصرية تعلن وفاة 29 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 764.

وزارة الصحة العراقية تعلن وفاة 8 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وإصابة 197 ليبلغ إجمالي الوفيات 160 والإصابات 4469.

وزارة الصحة العراقية تعلن تعافي 153 من المصابين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 2738.

وزارة الصحة التركية تعلن وفاة 32 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا بحصيلة أقل من 40 وفاة يوميا لليوم السابع على التوالي ليبلغ إجمالي الوفيات 4340.

وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1092 ليبلغ إجمالي الإصابات 156827 وحالات التعافي 118694.

رئيس الوزراء البريطاني: سنبدأ بإعادة الطلبة إلى المدارس بشكل آمن في الأول من الشهر المقبل.

الحكومة البريطانية تعلن وفاة 118 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا بحصيلة 164 وفاة أقل من الأمس ليبلغ إجمالي الوفيات 36793.

الجزائر تعلن وفاة 8 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 193 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 600 والإصابات 8306.

وزارة الصحة المغربية تعلن وفاة شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 27 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 199 والإصابات 7433.

اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن: وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 8 إصابات ليبلغ إجمالي الوفيات 42 والإصابات 222.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 11 حالة وفاة و2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2284 آخرين.

وزارة الصحة القطرية تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 23.

قطر تسجل 1501 إصابة جديدة بانخفاض 231 حالة عن يوم أمس وتسجيل 657 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 9170.

وزارة الصحة الكويتية: 8 وفيات و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 156 والإصابات إلى 21302.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 7770.

إيران: تسجيل 58 وفاة و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7417 والإصابات إلى 135701.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 67 آخرين.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 116 آخرين.

اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اليمن: تسجيل 4 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لتبلغ الوفيات 39 والإصابات إلى 212.

اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان: وفاة 16 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 235 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 137 والإصابات 3378.

الإمارات تعلن وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 812 إصابة ليبلغ إجمالي الوفيات 244 والإصابات 28704.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 57092.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 9280.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل وفاتين بفيروس كورونا و584 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 10582.

وزير الخارجية الصيني: بيجين منفتحة على الجهود الدولية لتحديد مصدر فيروس كورونا.

روسيا: تسجيل 153 وفاة و8599 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3541 والإصابات إلى 344481.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 1127 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة.

وزارة الصحة المصرية: 28 وفاة و727 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 735 والإصابات 16513.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 308 إصابات بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في العراق.

"حرب باردة جديدة"

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة على "حافة حرب باردة جديدة"، مبديا أسفه لتجدد التوتر مع واشنطن.

وأضاف الوزير "إلى جانب الدمار الذي سببه فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة التي لا تفوّت مناسبة لمهاجمة الصين وتشويهها إلا وقامت بذلك".

وتابع أن بلاده "مستعدة" لتعاون دولي بهدف تحديد مصدر الفيروس، شرط ألاّ يؤدي ذلك إلى "تدخّل سياسي".

تبرئة الخفافيش

أعلن معهد ووهان لدراسة الفيروسات، الذي تعتبره واشنطن مصدرا محتملا للفيروس، على لسان مديرته وانغ يانيي أنه يملك ثلاث سلالات حية لفيروس كورونا الموجود عند الخفافيش لكن أيا منها لا يطابق سلالة وباء كوفيد-19.

تدابير حجر خلال عيد الفطر

أسرة مسلمة في بريطانيا تؤدي صلاة العيد في المنزل بسبب تدابير فيروس كورونا

احتفل عدد كبير من المسلمين،الأحد، بعيد الفطر وسط دعوات للحيطة لتجنب طفرة في الإصابات بالوباء.

ومنعت عدة دول على غرار مصر والعراق وتركيا وسوريا صلاة الجماعة، وطبقت السعودية حظر تجول شاملا يمتد خمسة أيام اعتبارا من السبت.

وفي باكستان، تجمّع الناس في الأسواق لقضاء حاجاتهم.

ومنعت إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، التنقلات بين مناطق البلاد، لكن عددا من الناس عمدوا إلى الحصول على رخص مزيفة للاحتفال مع أقربائهم في مسقط رأسهم.

فرنسا تتكبد خسائر فادحة

قال وزير المال الفرنسي جيرار دارمانان إن دين بلاده سيتخطى "على الأرجح" عتبة الـ115% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام، نتيجة التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة الصحية.

كما أعلن عن إعفاء الشركات المتضررة من الوباء (مطاعم، سياحة، ثقافة ورياضة) من مساهمات في الصناديق الاجتماعية بقيمة 3 مليارات يورو.

ارتفاع عدد القضايا في الولايات المتحدة

قالت شركة المحاماة "هانتون أدروز كورث" إنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 1300 شكوى مرتبطة بكوفيد-19 أمام محاكم البلاد، وأن عدد كبير من الشكاوى رفعه سجناء طالبوا بإطلاق سراح مشروط على خلفية تردي الأوضاع الصحية في السجون أو معاناتهم من مشاكل طبيّة.

وجاءت بقية الشكاوى من موظفين أو عمال في قطاع الصحة اعتبروا أن مشغليهم لا يوفرون حماية كافية لهم من الفيروس، كما طالب آخرون بتعويض مصاريف عروض ورحلات أو أقساط جامعية.

نيويورك تايمز تكرّم ألف ضحية

الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك تايمز صباح الأحد 24 من مايو/أيار 2020

مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 100 ألف وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خصصت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، صفحتها الأولى تكريماً لألف شخص من بين الضحايا وخصصت سطرا لكل منهم.

وقالت الصحيفة في مقدمة قصيرة على الصفحة الأولى "هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم ألفا يعكسون 1% فقط من حصيلة الوفيات. لم يكن أي منهم مجرد رقم".