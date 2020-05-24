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كورونا.. لقاح بريطاني في طور التجهيز وتباطؤ الانتشار قد يقلص نسب نجاحه (فيديو)

24/5/2020

تناولت حلقة من برنامج مع الحكيم، موضوع، اللقاح التجريبي الذي تقوم جامعة أوكسفورد بالعمل عليه، لمكافحة فيروس كورونا، والذي يمثل آمالا كبيرة في الحماية من الوباء.

وأشارت الحلقة إلى أن اللقاح التجريبي يأتي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية أعلنت أنها مستعدة لتزويد الأسواق باللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أكسفورد بدءا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

انخفاض الإصابات يقلص نجاح التجربة

من ناحية أخرى، كشف تقرير إخباري أن نسب نجاح تجربة جامعة أكسفورد انخفضت إلى النصف بسبب تباطؤ تفشي الجائحة في بريطانيا.
وذكرت صحيفة (صنداي تليغراف) البريطانية أن معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد ومجموعة أكسفورد فاكسين شرعا في يناير الثاني الماضي في تطوير لقاح لفيروس كورونا باستخدام فيروس مأخوذ من الشمبانزي.
وقال أعضاء في المجموعة للصحيفة الصادرة اليوم الأحد إن تباطؤ انتقال العدوى بكوفيد19- بين أفراد المجتمع تسبب في انخفاض نسب نجاح التجارب إلى النصف.  

فرصة النجاح

قال أدريان هيل مدير معهد جينر بجامعة أوكسفورد، والرئيس المشارك لإنتاج اللقاح "إن فرصة نجاح هذه التجربة لا تتجاوز خمسين في المئة لأن فيروس كورونا يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا".
هيل، الذي تعاون مع شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، قال إن من المتوقع ألا تسفر التجربة التي تضم عشرة آلاف متطوع عن نتيجة بسبب تراجع انتقال الفيروس في المجتمع.
وأوضح أدريان هيل للصحيفة "إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وسباق مع الزمن.. في هذه اللحظة هناك فرصة بنسبة خمسين في المئة ألا نحقق نتيجة على الإطلاق".
ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد، وكان فريق هيل قد بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في أبريل نيسان. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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