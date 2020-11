كورونا.. لقاح بريطاني في طور التجهيز وتباطؤ الانتشار قد يقلص نسب نجاحه (فيديو)

تناولت حلقة من برنامج مع الحكيم، موضوع، اللقاح التجريبي الذي تقوم جامعة أوكسفورد بالعمل عليه، لمكافحة فيروس كورونا، والذي يمثل آمالا كبيرة في الحماية من الوباء.

وأشارت الحلقة إلى أن اللقاح التجريبي يأتي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية أعلنت أنها مستعدة لتزويد الأسواق باللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أكسفورد بدءا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

انخفاض الإصابات يقلص نجاح التجربة

من ناحية أخرى، كشف تقرير إخباري أن نسب نجاح تجربة جامعة أكسفورد انخفضت إلى النصف بسبب تباطؤ تفشي الجائحة في بريطانيا.

وذكرت صحيفة (صنداي تليغراف) البريطانية أن معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد ومجموعة أكسفورد فاكسين شرعا في يناير الثاني الماضي في تطوير لقاح لفيروس كورونا باستخدام فيروس مأخوذ من الشمبانزي.

وقال أعضاء في المجموعة للصحيفة الصادرة اليوم الأحد إن تباطؤ انتقال العدوى بكوفيد19- بين أفراد المجتمع تسبب في انخفاض نسب نجاح التجارب إلى النصف.

For those who weren't able to attend the @CPMOxford talk yesterday – 'A rapid vaccine response to #COVID19: progress and prospects' with Professor Adrian Hill of @JennerInstitute @NDMOxford 👇 https://t.co/YOHTCQObhs

— Medical Sciences (@OxfordMedSci) May 22, 2020