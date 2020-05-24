كورونا: تركيا تجلي مواطنة من بنغلاديش بطائرة إسعاف (فيديو)

أجلت السلطات التركية مواطنة مع عائلتها من بنغلاديش بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأرسلت لهم طائرة إسعاف خاصة، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ تفشي الفيروس.

وهبطت طائرة الإسعاف في مطار أتاتورك بإسطنبول، مساء الأحد، تحمل على متنها المواطنة التركية طوبى أحسان وزوجها البنغالي مسعدوي أحسان، وتوأمهما هما وزياد (3 سنوات).

وتقدمت أحسان إلى سفارة بلادها في بنغلاديش بطلب تخصيص طائرة إسعاف لنقلها إلى تركيا بعدما أظهرت الفحوصات إصابتها مع أفراد أسرتها بالفيروس.

ووافقت وزارة الصحة التركية على طلبها بعد الاطلاع على تقرير طبي أرسلته عبر السفارة.

وبعد هبوط الطائرة في إسطنبول، نقلت الأسرة بواسطة أربع سيارات إسعاف إلى مستشفى "السلطان سليمان القانوني".

ومطلع مايو/أيار الجاري، أرسلت الوزارة طائرة إسعاف إلى العاصمة السودانية الخرطوم لنقل المواطن "محمد حنفي آيدن" إثر إصابته بالفيروس.

كما نقلت طائرة إسعاف تركية المواطن "أمرالله غولوشكن" من مدينة مالمو جنوبي السويد للسبب ذاته في 26 من أبريل/نيسان الماضي.

وتقول وزارة الصحة التركية إنها تقدم خدمة الإسعاف الجوي منذ 2008، وتمتلك أسطولا من 3 طائرات إلى جانب 17 مروحية إسعاف موزعة في 17 ولاية.

وأضافت أنها منذ بدء الخدمة أسعفت الوزارة أكثر من 33 ألف مريض بواسطة المروحيات وأكثر من 14 ألف مريض بواسطة الطائرات، بينهم 750 من خارج البلاد.