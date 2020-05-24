البث الحي
سياسة|كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا لتعزيز الردع النووي.. ماذا حدث؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي - أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي - أرشيفية
24/5/2020

ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، جرى خلاله عرض "سياسات جديدة لزيادة تعزيز ردع الحرب النووية للبلاد".

وتخطط كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها النووية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة الرسمية في البلاد أن الاجتماع تناول بحث سياسات لوضع القوات المسلحة الاستراتيجية "في حالة تأهب قصوى".

ولم يتضح ما تتضمنه تلك السياسات أو موعد انعقاد الاجتماع العسكري، ولكن تفترض كوريا الجنوبية أن هذا الاجتماع انعقد أمس السبت، بالنظر إلى أن جارتها الشمالية عادة ما تقدم تقارير عن الأحداث الرئيسية بعد يوم واحد من وقوعها.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن المشاركين قدموا مراجعة وتحليل "سلسلة من العوائق في الأنشطة العسكرية والسياسية لكامل القوات المسلحة" في البلاد، مع التركيز على تحسين قدرة كوريا الشمالية على صد القوى العسكرية الأجنبية.

وأضاف التقرير أن اجراءات وصفت بالـ "حاسمة" لقوة المدفعية قد اتُخذت خلال الاجتماع، وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية ردًا على برنامجها النووي.     

يمثل هذا الاجتماع أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكان كيم قد غاب عن الأنظار منذ 11 أبريل/نيسان الماضي، وسط تكهنات بتردي حالته الصحية، ووصل الأمر إلى الحديث عن وفاته إثر خضوعه لعملية خطيرة بالقلب، لكنه ظهر مطلع الشهر الجاري، قبل أن يختفي عن الأنظار 3 أسابيع أخرى.

اقرأ أيضًا:

أول ظهور إعلامي لزعيم كوريا الشمالية بعد تكهنات عن حالته الصحية (فيديو)

رغم حضوره مناسبة عامة.. ظهور أقل من المعتاد لزعيم كوريا الشمالية يطرح تساؤلات

تكهنات حول صحة كيم أو وفاته تثير انتقادات لمنشقين من كوريا الشمالية

من قد يخلف كيم جونغ أون إذا احتاجت كوريا الشمالية لزعيم جديد؟

كيم في نعش.. ما سر الصورة التي انتشرت لزعيم كوريا الشمالية؟

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين