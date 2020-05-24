خبيرة أوربية تحذر: لا وقت للاسترخاء.. الموجة الثانية من الوباء قادمة (فيديو)

توقعت مديرة المركز الأوربي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتورة أندريا أمون، بأن يعاود الفيروس المستجد نشاطه في أنحاء كبيرة من أوربا.

وأشارت الدكتورة أندريا أمون، المكلفة بتقديم المشورة للحكومات ومنها الحكومة البريطانية، إلى أن حدوث الموجة الثانية لم يعد أمرا بعيدا.

وقالت إن السؤال الأهم الآن هو متى سيعود كورونا للانتشار وكيف سيكون وقع ذلك، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ونقلت صحيفة الغارديان عن أمون قولها إنه بالنظر إلى خصائص الفيروس، فإنه ينتشر أكثر بكثير مما كان عليه في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

تحذير من الاسترخاء التام

وأبدت المسؤولة الأوربية ملاحظة بأن أرقام حصانة السكان لم تكن مشجعة، مشيرة إلى أن ما بين 85% و90% لايزالون عرضة للإصابة بالفيروس.

وتوقعت أن تكون المرحلة المقبلة من الفيروس أقل حدة، إذا استمر الجميع في احترام قواعد التباعد الاجتماعي، محذرة من أن الوقت غير مناسب "للاسترخاء التام".

وحذرت أمون من مخاطر تنامي الشعور بأن الأزمة انتهت، خاصة وأن بعض الحكومات بدأت برفع إجراءات الحظر تدريجياً، وقالت "تنامي هذا الشعور مقلق في الحقيقة فالأزمة لم تنته بعد".