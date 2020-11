ترودو يهنئ مسلمي كندا بالعيد باللغة العربية: عيدكم مبارك (فيديو)

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطني بلاده بعيد الفطر المبارك مستخدما اللغة العربية في تهنئته.

ونشر ترودو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيديو بثه من أمام منزله نقل فيه تهنئته واعتزازه بالجالية الإسلامية في كندا وإسهاماتها في شهر رمضان لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا في البلاد.

Today across the country and around the world, Muslims are celebrating Eid al-Fitr and marking the end of Ramadan. To all the Muslim Canadians who are carrying out traditions at home and getting together online, I’m wishing you the very best. Eid Mubarak! https://t.co/wdg90Tokr8 pic.twitter.com/gREDMLFfec

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 23, 2020