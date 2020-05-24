ترودو يهنئ مسلمي كندا بالعيد باللغة العربية: عيدكم مبارك (فيديو)

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطني بلاده بعيد الفطر المبارك مستخدما اللغة العربية في تهنئته.

ونشر ترودو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيديو بثه من أمام منزله نقل فيه تهنئته واعتزازه بالجالية الإسلامية في كندا وإسهاماتها في شهر رمضان لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا في البلاد.

Today across the country and around the world, Muslims are celebrating Eid al-Fitr and marking the end of Ramadan. To all the Muslim Canadians who are carrying out traditions at home and getting together online, I’m wishing you the very best. Eid Mubarak! https://t.co/wdg90Tokr8 pic.twitter.com/gREDMLFfec — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 23, 2020

وقال ترودو: "هذا العام، تختلف كثير من عادات العيد واحتفالاته في ظل مواصلتنا مكافحة وباء كوفيد-19. وكما فعل مسلمو كندا في رمضان، سيصلون العيد في منازلهم ويلجأون لطرق افتراضية لإحياء هذه المناسبة الخاصة".

وأضاف ترودو أنه "خلال شهر رمضان، ساعد المسلمون الكنديون المحتاجين من خلال تبرعات بالمواد الغذائية والمؤن، كما كافح كثير من المسلمين العاملين في الحقل الطبي والوظائف الأساسية الوباء خلال صيامهم".

وتابع قائلا "بالنسبة لنا جميعا فإن عيد الفطر هو فرصة لإدراك كيف أن المسلمين الكنديين يواصلون تشكيل بلدنا بشكل أفضل، وللاحتفاء بالتنوع الذي يجعلنا ما نحن عليه. نيابة عن أسرتي، صوفيا وأنا نتمنى لكم عيدا سعيدا. عيدا مباركا".