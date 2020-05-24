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بلغاريا: مليون مسلم يؤدون صلاة العيد في أماكن مفتوحة (فيديو)

مسلمون في بلغاريا يؤدون صلاة عيد الفطر
مسلمون في بلغاريا يؤدون صلاة عيد الفطر
24/5/2020

أدى نحو مليون مسلم في بلغاريا، صلاة عيد الفطر في أماكن مفتوحة، بعد إغلاق المساجد أمام المصلين في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ففي العاصمة صوفيا، أدى مسلمو بلغاريا صلاة العيد في ملعب فريق لوكوموتيف صوفيا لكرة القدم.

وقال مفتي مسلمي بلغاريا، مصطفى عليش حاجي، إن مسلمي البلاد أقاموا صلواتهم في المنازل طوال شهر رمضان.

وأشار حاجي إلى توزيع مساعدات غذائية ووجبات إفطار على المحتاجين طوال رمضان، بدعم من المحسنين في تركيا وبلغاريا، وأضاف أن المسلمين من مختلف مناطق المدينة قدموا إلى الملعب لأداء صلاة العيد.

وقال إمام مسجد بصوفيا، الفلسطيني حمزة سامارة، إن المصلين احترموا قواعد التباعد الاجتماعي ولم تحدث أي مشكلة.

يُذكر أن سلطات بلغاريا سمحت للمسلمين بأداء صلاة العيد في الأماكن المفتوحة، شريطة الالتزام بتدابير الوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.

ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في بلغاريا ألفين و427 إصابة، توفي منهم جراء الإصابة 130 شخصًا، فيما تعافى 840 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس 5 ملايين و464 ألفًا و588 شخصًا، لقي حتفه منهم 345 ألفًا و536 مصابًا، في حين تعافى مليونان و287 ألفًا و414 شخصًا، حتى اللحظة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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