بعد هزائمها الأخيرة.. قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة وغارات من طيران إماراتي على غريان

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمطرت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد.

وقال بيان نشره المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في فيسبوك، إن القصف "يؤكد أن ادعاءات مليشيات الجنرال الانقلابي حفتر كاذبة، ومزاعمهم باطلة في وقف إطلاق النار".

ولفت أن ما قامت به قوات حفتر "هو استمرار لسجلها الإجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل، ولا لشعائر العيد، وفرحة الناس في أول أيامه".

ميليشيات حفتر الارهابية تُمطر مطار معيتيقة بالقذائف الصاروخية صباح اول ايام عيد الفطر المبارك، في استمرار لسجلها الاجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل و لا لشعائر العيد و فرحة الناس في اول ايامه .. و ما يؤكد ادعاءاتهم الكاذبة و مزاعمهم الباطلة في وقف اطلاق النار — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 24, 2020

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، آلن بوجيا، دعا السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

كما أعلنت قوات الوفاق في بيان آخر، قصف طيران مسيّر "إماراتي"، أحياء سكنية في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن "طيرانا مسيرا إماراتيا قصف الأحياء السكنية وقسم النجدة في مدينة غريان، عاصمة الجبل الغربي، (100 كلم جنوب طرابلس)"، بينما ما لم يذكر تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن القصف.

طيران #الامارات المسير يقصف الاحياء المدنية في مدينة #غريان قبل قليل بعد ساعات من قصف ميليشيات حفتر الارهابية بصواريخ غراد مطار معيتيقة صباح اول ايام عيد الفطر المبارك، pic.twitter.com/SayRXJ1Ac8 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 24, 2020

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ويتواصل تكبد قوات حفتر خسائر فادحة؛ بسبب تلقيها ضربات في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة.

أوربا وأمريكا فقدتا ثقتهما بحفتر

من جانبه، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن الدول الأوربية والولايات المتحدة لم تعد تثق بحفتر في ليبيا؛ إلا أنها لا تفصح عن ذلك علنا أمام الرأي العام.

وأضاف كالن في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، أن تركيا تبذل جهودا لإخراج الشعب الليبي من حالة الفوضى التي يعانيها منذ عشرة أعوام.

وشدد على أن تركيا متواجدة في ليبيا بموجب اتفاقيات رسمية وفي أطر شرعية، مؤكدا أنها لا ترضخ لا لحفتر ولا لغيره.

وأوضح أن تركيا تبذل جهودا من أجل الدفع بالعملية السياسية لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي ظهرت عقب الإطاحة بالقذافي.

وأضاف "وهذه الجهود ليست أحادية، وإنما في إطار الجهود التي تسيرها الأمم المتحدة".

وأكد متحدث الرئاسة التركية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا ضد السلوك غير القانوني والطائش واعتداءات حفتر.

ولفت كالن إلى أن بلاده "على علم بوجود علاقات مشبوهة للولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية مع بلدان داعمة لحفتر في العالم العربي وخصوصا منطقة الخليج".